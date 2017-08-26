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(Görüntülü Haber) Bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde orta refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü 53 yaşındaki Serpil Ulusoy ve yanındaki kızı 19 yaşındaki Merve Ulusoy öldü

26 Ağustos 2017 01:50

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde orta refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü 53 yaşındaki Serpil Ulusoy ve yanındaki kızı 19 yaşındaki Merve Ulusoy öldü.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Malkara karayolu Yenimuhacir Kavşağı\'nda meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nden Keşan yönüne giden Serpil Ulusoy yönetimindeki 34 SU 852 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp duble yolu ayıran refüjdeki bariyerlere çarptı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü Serpil Ulusoy olay yerinde öldü, kızı Merve Ulusoy ise yaralandı. Merve Ulusoy, olay yerine sevk edilen Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulusoy da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Ulusoy\'un cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.

HIZ KADRANI 120 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada kaza yapan aracın hız kadranının 120 kilometrede katıldığı görüldü. Araçta yapılan inceleme sırasında çalan cep telefonuna cevap veren jandarma, yakınlarına anne- kızın kaza yaptığını, yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları söyleyerek ilçeye gelmeleri gerektiğini ifade etti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Serpil Ulusoy\'un cesedi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Serpil ve kızı Merve Ulusoy\'un Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul\'dan, akrabalarını ziyaret etmek için Çanakkale\'ye gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi.

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