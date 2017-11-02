(Görüntülü Haber) Bariyere çarpan otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da otoban girişindeki bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücü Kadir Abul ve yanında bulunan eşi Gülsüm Abul\'u itfaiye ekibi kurtardı. Kaza, sabah karşı Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki 63 FK 767 plakalı otomobille otobana girmek isteyen Kadir Abul, bariyerlere çarptı. Ağır hasar gören araçta sıkışan Kadir Abul ve yanındaki Gülsüm Abul\'a ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. Bulundukları yerlerden çıkarılamayan yaralı çifti, çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kurtardı. Abul çifti, ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.