T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Barış Manço'yu anma gecesi düzenlendi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ünlü şarkıcı Barış Manço ölümünün 19'uncu yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı

28 Ocak 2018 03:28

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, ünlü şarkıcı Barış Manço ölümünün 19\'uncu yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Ortakent Yahşi Mahallesi\'nde bulunan bir restoranda düzenlenen etkinlikle, 19 yıl önce vefat eden sevilen sanatçı Barış Manço sevenleri tarafından anıldı. Etkinlikte Manço\'nun kuzeni Ömer Yüzbaşıgil, kuzeninin sevilen şarkılarını seslendirdi. Manço\'yu anmak için düzenlenen geceye katılanlar da unutulmaz şarkılar eşliğinde güzel bir gece geçirdi. Yüzbaşıgil, sahneye Barış Manço\'nun unutulmaz şarkısı \'Kol Düğmeleri\' ile çıktı. Daha sonra \'Can Bedenden Çıkmayınca\' gibi sevilen şarkıları seslendiren Yüzbaşıgil, \"Öldüğünden bu yana her yıl İstanbul\'da anma geceleri yapıyorduk. Bu yıl da Bodrum\'da böyle bir gece yapalım dedik. Barış Manço\'yu 7\'den 70\'e herkes çok severdi. O bizim gönlümüzde, ölmedi. 19 yıl oldu fakat 5 yaşındaki çocuklar bile şarkılarını biliyorlar. Kendisi tarihe geçmiş bir insan\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM Muğla DHA MUĞLA BodrumBarış MançoOrtakent Yahşi MahallesiEtkinlikte MançoYüzbaşıgilMançoDüğmeleriDahaBedendenBuBodrumKendisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24