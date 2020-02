(Görüntülü Haber) Barış Manço ölümünün 19. yılında mezarı başında anıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) BARIŞ Manço, ölümünün 19. yılında Kanlıca\'da bulunan mezarı başında anıldı. Geleneksel olarak Şubat ayının ilk pazar günlerinde düzenlenen anma törenine Manço\'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, kızkardeşi İnci Manço İlbay, üvey babası Mühittin Kocataş, yakınları ve sevenleri, ölümünün 19. yılında sanatçının mezarının bulunduğu Kanlıca Mezarlığı\'na geldiler. Sanatçının mezarına Türk bayrağı ve sanatçının fotoğrafının bulunduğu atkı konuldu. Mezarlıkta Kur\'an tilaveti okundu, dualar edildi. Bazı hayranlarının Barış Manço\'nun atkısını taktığı görüldü. Bir kişi boya ile Barış Manço bıyığı yaptı, sanatçının saçını andıran peruk taktı. Anmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lale Manço, yine Barış Manço sevenler ile beraber olduklarını belirterek, \"Onu bir kere daha yad ettik. Esasında yad etmiyoruz, bu bir görevdir, onu ifa ediyoruz. Çünkü her zaman, her gün hayatımızda müziği ile düşünceleri ile fikirleri ile var. Ama burada hep beraber olmanın da ayrı bir özelliği var diye düşünüyorum\" dedi. Anmaya katılanları artık aileden kabul ettiklerini söyleyen Lale Manço, \"Onları atık bizim aileden kabul ediyoruz. Bu vapur etkinliğinin 15. Herhalde 15 senedir bu vapurda olanlar olduğuna eminim. Gerçekten başından beri bizimle olanlar var. Bu ailenin her ferdine çok teşekkür ediyorum\" dedi. Bu anmaya yıl içinde çok yoğun hazırlandıklarını söyleyen Barış Manço\'nun oğlu Batıkan Manço, \"Daha vapur etkinliğini gerçekleştirmeden bizlere soruyorlar Barış Manço severler yine vapur olacak mı, diye. Bunu görüyoruz ki geleneksel hale getirmişiz ve insanlar bugünü unutmuyor. Bugünü ben özellikle Barış Manço\'nun ölümsüzlüğü olarak adlandırıyorum, ölüm yıl dönümü demektense. Çünkü bu kalabalık, vapurdaki kalabalık, şu an etrafımızdaki kalabalık onun ölümsüzlüğünü hepimize hatırlatıyor\" dedi. \'EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ 2019 YILININ BARIŞ MANÇO VE BARIŞ YILI OLMASI\' Barış Manço\'nun diğer oğlu Doğukan Manço ise şunları söyledi: \"Gittikçe artan bir ailemiz var. Bu sene zannedersem en güzel organizasyonlardan bir tanesi gerçekleşti. Gittikçe de oturuyor. Dileriz bu bir ömür sürer, hatta bizden sonra da devam eder. Çünkü Barış Manço Türk tarihine kazınmış çok önemli bir değerdir. Bizim en büyük dileğimiz 2019 yılının Barış Manço ve barış yılı olması. Dilerim bu dileğimiz de kabul olur.\"