T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)  Baraj suları yükseldi, yol sular altında kaldı

    Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN'daki Kirazlık Köprü Barajı'nın suyu, yoğun yağmur nedeniyle yükseldi

04 Mart 2018 18:37

 

 

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN\'daki Kirazlık Köprü Barajı\'nın suyu, yoğun yağmur nedeniyle yükseldi. Baraj gerisindeki bazı evler, boşaltılırken, 3 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol ise sular altında kaldı.

Bartın\'da, 3 günde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Bartın- Karabük yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı\'nda su seviyesi, yoğun yağış nedeniyle yükseldi. Barajın gerisinde bulanan 3 ev, tahliye edildi. Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yol ise sular altında kaldı. Köyde yaşayan bir mahalleli, \"Bize, baraj sularının yükseleceğini söylediler. Dün gece barajın suları fazlasıyla yükseldi. Sabah kalktığımızda yolumuzun tamamen sular altında kaldığını gördük. Biz mağduruz. Yarın çocuklarımız nasıl okula gidecek, bilemiyoruz. Baraj suları tuttuktan sonra 3 mahallemize giden yeni yol yapılmadı. Yetkililer, bize yardımcı olsun\" dedi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ACARULUS Bartın DHABARTIN Kirazlık Köprü BarajıBaraj gerisindekiBartınBartın KarabükKirazlık Köprü BarajıBarajınAşağıdere YukarıdereGökmenoğluKöydeDünSabahBizYarınBarajYetkililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24