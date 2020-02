(Görüntülü Haber) Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde geri sayım başladı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy, birkaç yıl içinde su altında kalacak. 7’nci kez taşınacak ilçede ev, iş yeri ve arazileri istimlak edilen vatandaşların bazıları başka illere göç etmeye başladı. İlçede kalacak vatandaşlar ise yeni yerleşim yerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. Yusufeli\'nde, ilçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez ilçe merkezi yeri değiştirilen ve son yerinde 1950 yılında kurulun Yusufeli ilçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. EV, İŞ YERİ VE ARAZİLER İSTİMLAK EDİLİYOR Birkaç yıl içinde sular atında kalmaya başlayacak ilçede, vatandaşlar da hazırlıklarına başladı. Çoruh Nehri ile Barhal Çayı\'nın birleştiği bir vadide kurulan Yusufeli ilçesinde 22 bin 234 kişi topraklarını, ev ve iş yerlerini bırakarak yeni yerleşim yerine geçecek. Kimi vatandaşlar ise istimlak sonrası başka illere göç etmeye başladı. \'YENİ YERLEŞİM YERİ İNŞAATI BAŞLASIN\' TALEBİ Yusufeli halkı, Yansıtıcılar mevkiinde altyapı çalışmaları tamamlanan yeni yerleşim yerinde üstyapı inşaatlarının da bir an önce başlamasını bekliyor. Çalışmaların 2019 yılında tamamlanacağının daha önce duyurulduğunu belirten vatandaşlar verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. İlçe sakinlerinden Talip Sucu, Yusufeli\'nin yerinin daha önce 6 kez değiştirildiğini belirterek, \"7’nci yere taşınıyoruz. Umut ediyorum ki bir daha ilçe yerimiz taşınmaz\" dedi. Burhan Küçükşen ise \"68 yıllık ilçemiz yerinden taşınıyor. 15 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Bu duruma üzülüyorum\" ifadelerini kullandı. İbrahim Küçükalkan da yeni yerleşim yerinin en hızlı şekilde tamamlanmasını istedi. Ahmet Keleş de \"Yeni ilçe yerinin 2019’ta tamamlanacağı söylenmişti. Daha henüz bir çivi çakılmadı. Bu tarihe nasıl yetişecek? Ben onu düşünüyorum\" diye konuştu. BELEDİYE BAŞKANI: BİR AN ÖNCE KAZMA VURULMALI Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmaların başlamasını beklediklerini belirterek, \"2008 yılında çıkan bir yasa ile birlikte yeni yerleşim merkezi Yansıtıcılar-Sakut Deresi mevkisi olarak belirlendi. Toplamda 22 bin nüfus bu durumdan etkilenecek. İmar çalışmaları için bir ekip geldi. İncelemeler yapıyor. Tek istediğimiz yeni ilçe merkezine bir an önce kazma vurulması\" dedi. YUSUFELİ BARAJI VE HES 558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 270 metre temelden yüksekliği ile Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3\'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.