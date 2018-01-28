(Görüntülü Haber) Banvit - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Banvit Başantrenörü Filipovski: \"Bugün sahanın iki tarafında da iyi işler yaptık\" Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: \"Son maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık\" Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 16\'ncı hafta mücadelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş\'u 63-61 mağlup etti. İki takımın başantrenörleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. OBRADOVİC: \"SON MAÇLARDA OYNADIĞIMIZ SEVİYEDE OYNAYAMADIK\" Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Banvit\'i tebrik ederek, \"Gerçekten ciddi mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Kazanmak için çok büyük istekli oynadılar. Kaybettiğimiz şekline bakarsak bizim de kazanma şansımız vardı. Hiç bir zaman maçın son iki pozisyonundaki ofansif ve defansif durumlarını konuşmak istemiyorum. Son maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık ve maçı kaybettik\" dedi. FİLİPOVSKİ: \"BUGÜN SAHANIN İKİ TARAFINDA DA İYİ İŞLER YAPTIK\" Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise açıklamasında taraftara teşekkür ederek, her maça taraftarı davet etti. Oyuncuları galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Filipovski \"Çok çalıştığımız için galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sahanın iki tarafında da hücum ve savunmada da iyi işler yaptık. Özellikle savunmada çok iyiydik. Hücumda da çok iyi bir yüzde ve performans ile oynamamış olsak da onları da savunmada durdurmayı başardık. Böyle bir galibiyet takımın özgüvenini de yerine getiriyor. Bu yüzden de çok önemli bir galibiyetti. Bugün her şeyi bir araya getirdiğimizde bizim için basketbol bayramı oldu diyebilirim. Bugün bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. İki taraf içinde atmosfer çok güzeldi. Şunu da eklemek istiyorum\" diye konuştu. Taraftarı Strazburg maçına davet eden Filipovski, FIBA Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında da taraftarı yine aynı şekilde tribünde görmek istediğini aktararak, maçların taraftar desteği ile daha kolay kazanıldığını söyledi.