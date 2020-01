(Görüntülü Haber) Banvit - Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından

Banvit’in kendi evinde oynadığı ve 87-83 kaybettiği Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından her iki takımın başantrenörü de açıklamalarda bulundu.



SASO FILIPOVSKI: \"DAHA ZEKİ OLAN TARAF BEŞİKTAŞ\'TI\"



Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, Beşiktaş’ı tebrik ederek, “Beşiktaş maçın başında üstünlüğü ele aldı. Biz de onları maç boyunca takip etmek zorunda kaldık. Maçın sonunda kafa kafaya giden maçta son 30 dakikada biz 4 faulü doldurmuştuk. Beşiktaş’ın ise 3 faul hakkı daha vardı. Çok güzel bir basketbol vardı bugün, sahada bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İki takımın da her top için savaştığını düşünüyorum. Maçın sonunda daha zeki olan taraf Beşiktaş’tı. Ayrıca Boatright, maçın sonunda bulduğu 3 sayının yanı sıra maçın genelinde de iyi oynadı. Bu nedenle maçı kaybettik” ifadelerini kullandı.



UFUK SARICA: \"TÜRKİYE LİGİ\'NDE HİÇBİR MAÇ BİTMEZ\"



Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise üst üste dokuzuncu galibiyetlerini aldıklarına işaret ederek, teknik faul konusunu gündeme getirdi. Sarıca şöyle konuştu:



“Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı oyuncularımı maçın içinde gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Ayrıca Banvit’i de kutlamak istiyorum. Bütün maçı öne götürdük, belki de 4-5 defa da 9-12 sayı arasında farkı açabildik ama her seferinde oyuna ortak olmaya çalıştılar, onları kutluyorum. Boatright geldiğinden beri belki de en etkili oyunu oynadı. Hem yaptığı 9 asist ve skordaki katkısı bizim için önemliydi. Sonuç itibariyle oyun kurucumuz Earl Clark’ın sakatlığından dolayı sezona eksik başlamıştık. Ancak şimdi toparlanabiliyoruz. Arka arkaya 9’uncu galibiyetimizi aldık. Maçın kazanılmasında en büyük etken yaptığımız 21 asist ve buna karşılık çok az sayıda yaptığımız top kaybıydı. Son olarak DJ Strawberry\'e çalınan teknik faulü anlamsız buluyorum. Sahada aşırıya kaçmayan, hatta hiç üstünde durulmayacak bir harekete, teknik faulle veriliyorsa Türkiye Ligi’nde hiçbir maç bitmez diye düşünüyorum. \'Sportmenlik dışı\' kararıyla ilgili de özellikle ilk yarının sonundaki iki pozisyon bence maç için önemli pozisyondu. Burada tabii ki biz ve aynı şekilde Banvit, daha fazla dikkat istiyoruz.\"