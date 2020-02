(Görüntülü Haber) Banvit - Anadolu Efes maçının ardından

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(DHA)





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27’nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit’i 90-82 yendi. Karşılaşma sonrası her iki başantrenör de önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonrası basın toplantısında sözlerine Anadolu Efes takımını ve Başantrenörü Ergin Ataman’ı tebrik ederek başlayan Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, “Bugün daha iyi olan taraf onlardı. Bugün fiziksel olarak maçı domine ettiklerini söyleyebilirim. Bugün savunmada maalesef çok kötü günümüzdeydik. Bugün bire birde çok zayıf kaldık ve her seferinde bizi geçip problem yaşatmaya başladılar. Şu anda play-offflara en iyi sırada girebilmek için uğraş verdiğimiz bir dönemdeyiz ve girmeye başardık şu anda play-offlarda en iyi sırayı almak için savaşıyoruz. Bundan sonraki mücadelemizde play-off’a girebildiğimiz en iyi yerden play-off’a girmek olacaktır\" dedi.



Hakem kararlarıyla ilgili soruya yönelik konuşan Filipovski, hakemler hakkında yorum yapmak maalesef koçların böyle bir hakkı olmadığını ve izni de olmadığı için hiçbirşey söyleyemeyeceği cevabını verdi.



Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman da, \"Hafta içinde bu maça çok iyi hazırlandık. Çok da istekli oynadık. Bizim için ligdeki en önemli, maçlarımızdan biriydi. Daha önce İstanbul’da Banvit ‘e kaybettiğimiz için maçın başından sonuna kadar çok iyi basketbol oynadık. Her oyuncumuzdan en iyi verimi aldık. Bazı oyuncularımız ekstra bilhassa Motum’u 40 dakika oynattık ama hiç geri adım atmadı. Çok önemli bir galibiyet ligi 3. Sırada bitirip şampiyonluk için iddialı bir şekilde play-off’lara girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.