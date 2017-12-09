(Görüntülü Haber) 'Banker Bilo' filmi Adana'da gerçek oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- BAŞROLLERİNİ Şener Şen ve İlyas Salman\'nın paylaştığı \'Banker Bilo\' filmi Adana\'da gerçek oldu. Kimliği belirsiz insan kaçakçıları, paralarını aldıkları aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 10\'u Iraklı, 43\'ü Suriyeli 53 kişiyi, Suriye\'den kaçak yolla Adana\'nın Ceyhan ilçesine getirip, \"Ankara buradan 1 saat uzaklıkta\" deyip, indirdikten sonra kayıplara karıştı. Ülkelerindeki savaş ortamından kaçmak isteyen 10\'u Iraklı, 43 ü Suriyeli 53 kişi, kimliği belirsiz insan kaçaklarıyla, Ankara\'ya gitmek için kişi başı bin dolara anlaştı. Aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 53 kişiyi Suriye\'de otobüse dolduran insan kaçakçıları, yasa dışı yoldan Türkiye\'ye soktu. 53 kişiyi Adana\'nın Ceyhan ilçesinde otobüsten indiren kaçakçılar, \"Ankara buradan 1 saat uzaklıkta, bizden bu kadar. Bundan sonra kendi imkanlarınızla gidin\" deyip, ayrıldı. Ne yapacaklarını bilemeyen göçmenler, bulundukları yerden minibüslere binerek Ankara sandıkları Adana kent merkezine geldi. Ellerinde valizler, kucaklarında çocukları ile otogarda etrafa bakan yabancıları görenler polisi aradı. Tercüman aracılığı ile otogardaki polis noktasında ifadeleri alınan göçmenler, \"Ülkemizdeki olumsuz şartlardan kaçarak, kendimize yeni bir hayat kurmak istedik. Kişi başı bin dolar para verdiğimiz insanların bizi Ankara\'ya götüreceğini sandık. Yolun ortasında bizi bıkarıp kaçtılar\" diye ifade verdi. HAMİLE KADIN FENALIK GEÇİRDİ Bu sırada geldikleri yerin Adana olduğunu öğrenen Iraklı hamile bir kadın, fenalık geçirdi. Eşi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, oturduğu bankta baygınlık geçirdi. Daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü polisleri, Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüslere bindirdiği 53 kişiyi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürdü. Polis, \'Banker Bilo\' filmindeki sahneleri anımsatan kaçakları Ankara yerine Adana\'ya bırakan insan kaçakçılığı organizatörlereni yakalamak için çalışma başlattı.