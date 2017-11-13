(Görüntülü Haber) 'Bankaya gidiyorum' diye çıkıp dönmedi

Nurettin ARKAN YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde oturan alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Tekeli, \'Bankaya gidiyorum\' diye çıktığı evine dönmedi. 5 gündür babasından haber alamayan Ramazan Tekeli, Yalvaç\'a bağlı Leblebiciler Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Mehmet Tekeli, 8 Kasım Çarşamba günü \'Bankaya gidiyorum\' diyerek evden çıktı. Mehmet Tekeli\'nin karşı dairesinde oturan oğlu Ramazan Tekeli, babasından haber alamayınca durumu polise bildirdi. 3 yıldır alzheimer rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Mehmet Tekeli\'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Ramazan Tekeli, hem kendileri hem emniyet birimleri tarafından arama yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadığını belirterek, Babam kaybolduğu andan itibaren bakmadığımız yer kalmadı. Bulamayınca perşembe akşamı Valilik devreye girerek Eskişehir\'den eğitimli köpekle beraber AFAD ekibini buraya yönlendirdi. Köpekler asfalt yolda kokuyu kaybedince sabaha kadar yapılan aramadan sonuç alamadık. Daha sonra AKUT ekibiyle arama yapıldı. Yine pazar günü Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri gelerek drone ile Hisarardı Göleti çevresinde araştırma yaptı. Hiçbir ize rastlayamadık dedi. Babasının daha önce hiç kaybolmadığını hatta kendi başına Isparta il merkezi ve Antalya\'da bulunan yakınlarını ziyarete giderek yeniden eve döndüğünü kaydeden Tekeli, babasının yanında telefon bulunmadığını sadece kimliği olduğunu anlattı. Tekeli, Babamın bir araca binerek ilçe dışına gitmesinden kuşkulanıyoruz. O yüzden fotoğrafını çoğaltıp sosyal medya ve basın yoluyla her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Görenlerin en yakın emniyet birimine haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum. Günlerdir gözümüze uyku girmedi diye konuştu.