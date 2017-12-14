T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı, olaya giden polisler kaza yaptı

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, girdiği banka şubesinde müşterilere kurusıkı tabanca doğrultup gişedeki memurdan bir miktar para alıp kaçan üniversite öğrencisi Ahmet K

14 Aralık 2017 23:12

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, girdiği banka şubesinde müşterilere kurusıkı tabanca doğrultup gişedeki memurdan bir miktar para alıp kaçan üniversite öğrencisi Ahmet K. (25), vatandaşlar tarafından yakalandı. Soygun ihbarıyla bankaya gitmeye çalışan polis aracının da bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1\'i polis 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Caddesi\'ndeki banka şubesine gelen Ahmet K., kurusıkı olduğu belirlenen tabancayı içerideki bir kız öğrencinin başına dayayıp gişede görevli memurdan bir miktar para istedi. Memurun bir miktar para verdiği Ahmet K., hızla bankadan ayrılırken, bu sırada dışarıda ATM\'nin para çekerken olayı fark eden bir uzman çavuş havaya uyarı ateşi açıp şüpheliyi durdurmak istedi. Elindeki tabancayla ateş açarak uzman çavuşa karşılık veren Ahmet K., bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği Erciyes Üniversitesi\'nde öğrenci olan Ahmet K., ihbarla bölgeye sevk edilen polisler tarafından gözaltına alındı.

POLİS ARACI KAZA YAPTI: 4 YARALI

Soygun için bölgeye gelen polis aracı ile Adem Ertosun\'un kullandığı 27 LE 137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 polis memuru, otomobil sürücüsü Adem Ertosun (52) ile sivil otomobilde bulunan İsmail Turan (45) ve Devlet Atılgan (49) yaralandı. Yaralılardan polis memuru ayakta tedavi edilirken, diğerleri ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Gaziantep\'teki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İsmail Turan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan TUNCERNURDAĞI Gaziantep DHAGAZİANTEP NurdağıAhmetSoygunOlayAtatürk MahallesiAdana CaddesiMemurunATMElindekiVatandaşlarınErciyesPOLİS ARACI KAZA YAPTIYARALI SoygunAdem ErtosunLEKazadaTuranDevlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24