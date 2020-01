(Görüntülü Haber) Bangladeş Büyükelçisi'nden "Rohingyalılar" açıklaması

Gülseli KENARLI-Akın ÇELİKTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-BANGLADEŞ Büyükelçisi Allama Sıddıkı ve Bangladeş\'in İstanbul Başkonsolosu Manirul İslam basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş\'ta bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında Büyükelçi Sıddıkı, Bangladeş ile ilgili ekonomik ve coğrafi bilgiler verdikten sonra Myanmar\'dan kaçarak Bangladeş\'e sığınmak zorunda kalan Rohingya Müslümanları hakkında açıklamalar yaptı. Allama Sıddıkı, konuşmasında Myanmar\'dan kaçarak Bangladeş\'e gelen Rohingyalılar\'a dikkat çekti. “Rohingya krizi aslında 1980\'lerde başladı\" diyen Allama Sıddıkı, \"1948 yılında Myanmar özgürlüğünü kazandığında Rohingyalıları tanımıştı. Myanmar Bangladeş gibi değil. Bangladeş\'te biz hep Bengaliz, sadece 2 tane azınlığımız var, Myanmar sınırında yaşayan. Yüzde 98\'imiz aynı milliyetten, aynı dili konuşmakta. Myanmar da 135 değişik farklı topluluk var. Kuruluş aşamasında, Myanmar Rohingyalıları tanımış, vatandaşlık vermişti. Hatta bunlardan bazıları milletvekili olmuşlardı, bakan bile olmuştu içlerinden birisi. Zamanla Myanmar Rohingyalılar\'ın elinde bu hakları zorla geri aldı. 1982 yılında uygulanan şiddetten dolayı Myanmar\'dan Bangladeş\'e insanlar kaçmaya başladı. Daha sonra bunların bir kısmı geri döndü. 1991-92 yılında yine bu şiddet eylemlerine dayanamayanlar Bangladeş\'e geldi, bir kısmı tekrar geri döndü. 2012-13 ve 2016 yılında yine Bangladeş\'e bir geçişler oldu. Ancak Ağustos 2017\'den bu yana 750 binden fazla Rohingyalı Bangladeş\'e gelmiş durumda\" dedi. “ONLARIN VARLIĞI BİZİM İÇİN PEK ÇOK KONUDA SORUNLAR OLUŞTURUYOR\" Büyükelçi Sıddıkı, Rohingyalıların Bangaldeş\'e gelmeleri konusunda ise, \"Biz onları kısa süreliğine kabul ettik. Onların varlığı bizim için pek çok konuda sorunlar oluşturuyor. Ekonomik olarak da bizi çok zorluyor. Ancak burada Türkiye\'nin Bangladeş\'e vermiş olduğu desteği takdirle karşılıyoruz. İlk olarak sesini yükselten ülke Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın desteklerini yadsıyamayız\" şeklinde konuştu. Sıddıkı, \"Komşumuz Myanmar ile ortak bir çalışma grubu oluşturduk ve Kasım 2017\'de bu çalışma grubunun sonucu olarak bir anlaşma imzaladık ve ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Myanmar her hafta 1500 Rohingyalı\'yı geri alacağına söz verdi ve 2 yıl içinde de hepsini geri alacaklar\" şeklinde konuştu. BANGLADEŞ\'E YATIRIM Türkiye\'den Bangladeş\'e yatırım bulunduğuna dikkat çeken Sıddıkı, “Ancak beklendiği kadar çok değil. Türklerin Bangladeş\'e yatırım yapması için pek çok yol var. Biz bunu tanıtmaya çalışıyoruz, iş adamlarını bilgilendirmeye çalışıyoruz. Türkiye büyük bir ülke, gelişmiş bir ekonomisi, teknolojisi var, Avrupa\'ya çok yakın ve Bangladeş\'te büyük bir iç pazar var. Kendi pazarı zaten çok büyük. Ayrıca Bangladeş az gelişmiş ülke olduğu için diğer ülkelere gümrüksüz ürün satabiliyor. Yatırımcılar bundan da faydalanabilir. Teşvikler var, sektörüne göre, 10-15 yıllık vergi indirimleri var. Altyapı son derece hızlı gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda Türk iş adamlarının her zamankinden daha fazla ilgi göstereceğine inanıyoruz. Bangladeş\'te 100 adet özel ekonomik bölge kuruluyor. Biz Türkiye\'ye bu özel ekonomik bölgelerden birini kendi adlarına tahsis etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bunu tanıtmaya çalışıyoruz\" dedi. “ACI ANILARLA BANGLADEŞ\'E GERİ GELMEMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ\" Sıddıkı, Rohingyalılar\'ın geri dönüşünün ne zaman başlayacağının sorulması üzerine, “Süreç henüz başlamadı. Myanmar ile oluşturduğumuz çalışma grubu sürekli bu konu üzerinde çalışıyorlar. Güvenlik konusu bizim için de çok önemli, üzerinde önemle duruyoruz. İnsanların Myanmar\'a korkusuzca gitmeleri bizim için çok önemli. Tekrar acı anılarla Bangladeş\'e geri gelmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz\" diye yanıt verdi. Sıddıkı ayrıca ülkelerinde bulunan toplam Rohingyalı nüfusunun ise 1 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekerek sorunun çözümünün Myanmar\'da olduğunu belirtti. Büyükelçi, Rohingyalılar\'ın zaman zaman zorluklarla karşılaştığı yönünde haberlerin bulunduğunun sorulması üzerine ise şunları kaydetti: “Dünya çapında moral destek ve insani destek aldık. Ancak maddi yardım çok az oldu. Bangladeş çok detaylı bir bağışıklık programı yaptı. Sağlıklı içme suyu temin etti, çocukların eğitimine önem verdi. Münferit birkaç olay oldu. Bu insanlar çok uzun süredir burada kalıyor. Bu tür olaylarla karşılaşmakta biz de korkuyoruz. O yüzden bunların sağlıklı bir şekilde Myanmar\'a geri dönmeleri için destek bekliyoruz\" TÜRK TURİSTLERİN İLGİSİ Sıddıkı, Türklerin ülkelerine turistik ilgisinin nasıl olduğunun sorulması üzerine ise, turizm konusunda Türkiye\'den öğrenecekleri çok şey olduğuna dikkat çekti. Sıddıkı, “İlk defa geçen hafta İstanbul\'da düzenlenen EMİTT fuarına katıldık. Önümüzdeki yıl Aralık ayında da İzmir turizm fuarına katılmayı planlamaktayız. Turistler için çok şey vaat etmekte, Şu an Türkiye\'de gelen turist sayısı çok fazla değil. Turistler özellikle Japonya, Kore, Amerika, Çin ve Hindistan\'dan geliyor. Ancak Türk Hava Yolları\'nın her gün direkt uçuşu olması Türkiye\'den gidecek olan turist sayısıyla da artış olacağını işaret ediyor\" diye konuştu.