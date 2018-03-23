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(Görüntülü Haber) Bandırma'ya çamur yağdı

Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sabah araçlarının çamurlu halini gören sürüler şaşkına döndü

23 Mart 2018 19:27

Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde sabah araçlarının çamurlu halini gören sürüler şaşkına döndü . Bir kadın sürücü işe gitmek için evinin önündeki aracına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu görünce şaşırdığını ve camını yıkadıktan sonra yola çıkabildiğini söyledi. Dün gece saatlerinden itibaren araçların üzerine yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah araçlarının başına gelen sürücülerin ilk yaptıkları iş araçlarını yıkamak oldu. Bandırmalılar lodoslu havanın etkisiyle araçlarının yoğun tozla kaplandığını görünce kovalarla getirdikleri sularla araçlarını yıkadı. Bazı araç sürücüleri de oto yıkama istasyonlarına akın etti. İstasyon görevlileri yoğunluk nedeniyle araç sürücülerini sıraya sokmakta zorlandı. Oto yıkayıcıları çamur nedeniyle adeta talep patlaması olduğunu söyledi. Yetkililer lodos rüzgârının Kuzey Afrika\'dan aldığı tozu Türkiye\'nin özellikle batı kıyılarına taşıması nedeniyle İstanbul ve İzmir gibi illerde görülen çamur yağmurunun Bandırma\'da da görüldüğünü söylediler.

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