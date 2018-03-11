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(Görüntülü Haber) Bandırma'da yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra yoğun sis nedeniyle İDO’nun Bandırma-İstanbul seferleri iptal edildi

11 Mart 2018 01:30

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra yoğun sis nedeniyle İDO’nun Bandırma-İstanbul seferleri iptal edildi. İptal kararının seferden yarım saat önce alınması nedeniyle feribota binen araçlar indirilirken, birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. 

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkisi arttıran sism özellikle ulaşım aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bandırma-İstanbul (Yenikapı) saat 18.30 feribot seferi ile saat 19.00 İstanbul –Bostancı- Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal kararının hareket saatinden 30 dakika önce alınması nedeniyle Adnan Menderes feribotuna binen bazı araçlar indirildi. Cep telefonuna iptal mesajı gelmediği için iptal kararından habersiz terminale gelen yolcular şaşkına döndü. Tepki gösteren yolcular biletlerini iade ettiler, bazı yolcular otobüs firmalarına yöneldi. Cep telefonuna uyarı mesajı gelmediğini  belirten bir kadın yolcu, \"Bu olur mu? Ona göre plan yapmıştım. Çok uzaktan geldim. Millet uzaya giderken bu olur mu?” diye tepki gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı, açıkta olan bazı balıkçı tekneleri Erdek’in Karşıyaka ve Tatlısu köyleri sahiline sığındı.

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