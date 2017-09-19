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(Görüntülü Haber) Bandırma'da yağlı güreş festivali yapıldı

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 17 Eylül Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı, 2017 yılı Kırkpınar Başpehlivanı, Antalyalı İsmail Balaban kazandı

19 Eylül 2017 02:13

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi\'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 17 Eylül Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı, 2017 yılı Kırkpınar Başpehlivanı, Antalyalı İsmail Balaban kazandı.

Bandırmaspor Kulübü antrenman sahasında, 13 boyda toplam 267 güreşçi katılırken, başpehlivanlık güreşlerinde ise 25 pehlivan mücadele etti. Çok sayıda güreşseverin izlediği güreşlerin yarı finalinde Antalyalı İsmail Balaban, Bandırmalı Hasan Zeybek’i, Samsunlu Şaban Yılmaz ise Karamürselli Erkan Ertan’ı yenerek finale yükseldiler. Kısa süren final müsabakasında İsmail Balaban, geçen yılın birincisi Şaban Yılmaz’ı yenerek başpehlivan oldu. Bandırma Güreş Ağası olan Orhan Narin ise geçtiğimiz yıl 85 bin liralya aldığı güreş ağalığını önümüzdeki yıl yapılacak olan Bandırma 17 Eylül Yağlı Güreşleri\'nin ağalığını aynı bedelle satın aldı. Dereceye giren pehlivanlara ödülleri taktim edildi. 

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