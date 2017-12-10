(Görüntülü Haber) Bandırma'da lodos ve yağmur etkisini sürdürüyor

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, lodos bugün de etkili oldu. Birden kararan hava, geceyi andırdı. Peş peşe çakan şimşekler ve gök gürültüsü ardından 5 dakika süren sağanak yağış başladı. Bu sırada kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Sokakta hazırlıksız yakalanan bazı kişiler sığınacak yer ararlarken bir sokak köpeği de bir saçak altında yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak halinde yağan yağmurun kanalizyonlardan denize akan sel suları liman içinde denizin rengini değiştirdi. Dalgaların getirdiği köpük kasalar ve şişe atıkları deniz yüzeyini kapladı.Tüm balıkçı tekneleri balıkçı barınağı ile liman içinde hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Dün olduğu gibi bugün de Bandırma-İstanbul- Yenikapı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri iptal edildi.