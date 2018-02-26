(Görüntülü Haber) Bandırma'da fırtına seferleri iptal ettirdi; bir yük gemisi tehlike atlattı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA) MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz fırtınası devam ediyor. Dün başlayan fırtınanın devam etmesi nedeniyle Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri bugün de iptal edildi. Olumsuz hava şartları balığa çıkacak tekneleri de etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi liman içinde fırtınanın dinmesini bekliyor. Büyük tonajlı 7 yük gemisi de liman dışında demir attı. 54 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 629 grostonluk ‘Sazan’ adlı Türk bandıralı küçük bir kuru yük gemisinin dev dalgaların oluştuğu mendirek kırmızı fener yakınında limana girdiği sırada zor anlar yaşaması 2008 yılında aynı yerde batan 118 metrelik Hayat-N adlı Ro-Ro gemisini akıllara getirdi. Güçlükle limana girebilen gemi daha sonra bir römorkor yardımıyla rıhtıma yanaştırıldı. Fırtınanın etkisiyle martıların da sürüler halinde kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaları ilgiyle izlendi.