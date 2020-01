(Görüntülü Haber) Bandırma'da CHP’lilerin 'Diyanet' eleştirilerine tepki eylemi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde geçen Cuma günü CHP’li bir grubun ilçe müftülüğü önünde eylem yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı\'na tepki göstermesi ardından, ilçede faaliyet gösteren Diyanet Sen, Bandırma Din Görevlileri Derneği ve Türk Diyanet Vakıf Sen üyeleri bugün bir araya gelerek CHP’lilerin açıklamalarını eleştirdi. Cumhuriyet Meydanı\'nda ellerinde Türk bayrakları ile toplanan yaklaşık 70 kişilik grup İstiklal Marşı ve dualar okuyarak basın açıklamasına başladı. Sık sık “Din, devlet, diyanet hepsi bize emanet” sloganlar atan grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet Sen Bandırma Temsilcisi Mustafa Bilir, açıklamada CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP ve Alevi Kültür Derneğine yönelik eleştirilerde bulundu. Bilir, şöyle dedi: \"Balıkesir CHP Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma CHP İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları ve Alevi Kültür Derneği’nin de aralarında bulunduğu bir grup, Bandırma Müftülüğü önünde toplanarak Diyanet İşleri Başkanlığımızı, kurum üzerinden de dinimizi ve din görevlilerimizi hedefe koyan bir basın açıklaması yapmış ve demeçler vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik bu saldırılar maksatlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bahane edilerek, milletin değerlerine, dini inançlarına, din görevlilerimize hatta direkt dinimiz İslam\'a saldırılmaktadır. ‘Diyanet kaldırılsın’ diyenlerin bilinçaltında aslında ‘İslam kaldırılsın’ düşüncesi vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılan itibar suikastları kesinlikle kabul edilemez. Bazı basın yayın organlarında kız çocuklarının erken yaşta evlenmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın Terimler Sözlüğü\'nde bulunan açıklamaları çarpıtarak farklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu durum kabul edilemez bir itibar suikastıdır. Yapılan bu basın açıklaması Diyanet\'i siyasete alet etme arayışıdır. Camilerimiz lokanta değil ibadethanedir. İslam kültüründe evlerimizi ihtiyaç sahiplerine açmak emredilmektedir. Çocuk yaşta evliliklerin karşısında duran Diyanet İşleri Başkanlığı\'nı her defasında yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için bazı odaklar hınca hınç bir gayret içerisine girmiştir.\" \"BU İFADELER ÇOCUK YAŞTA EVLENEBİLMENİN ŞARTI DEĞİLDİR\" Diyanet\'in Terimler Sözlüğü\'nde var olan ifadelerin kesinlikle erken evlilik ile ilgili olmadığını savunan Bilir, şöyle devam etti: \"Başkanlığın Terimler Sözlüğü\'nde açıkladığı husus, kişinin biyolojik gelişiminin iklim şartları açısından da göz önünde bulundurarak, dini sorumlulukların çocuklarda hangi yaşlarda başlayabileceğini tespit etmek için İslam bilginlerinin görüşlerine yer verilmesidir. Bu ifadeler çocuk yaşta evlenebilmenin şartı değildir. Kız çocuklarının 9 yaşında evlendirilebilir iddiası kesinlikle yapılmamaktadır. Her zaman olduğu gibi dinden ve diyanetten rahatsız olanların, yüce dinimizi, diyanetimizi küçümsemek için ortaya koydukları pervasızca saldırılardan başka bir şey değildir. Yapılan tanımlamayı itibarsızlaştırıcı bir algı suikastına çevirmek akla ziyan bir davranıştır. Çok kısa bir süre önce, yüce meclisimiz tarafından alınan, başkanlığımızın görüşüne de başvurulan resmi nikâh kararı, çocuk yaşta evliliklerin önünü kesmeye yöneliktir. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı için her zaman pusuda bekleyen, dine ve diyanete nasıl zarar verebilirim sorularıyla kafaları bulandıranlar yine hezimete uğrayacaktır. Çünkü toplumun genel kabulü haline gelmiş olan hususları, doğmalara çevirme anlayışı bu sefer de tutmayacaktır. Başkanlığımız ve bütün din görevlileri erken yaşta evliliğin her zaman karşısında durmuş, durmaya da devam edecektir.”