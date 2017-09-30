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(Görüntülü Haber) Bandırma'da 3'lü infaza 3 gözaltı

Tufan DALGIÇ- Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde dün 3 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili bir eve baskın yapan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı

30 Eylül 2017 19:16

Tufan DALGIÇ- Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde dün 3 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili bir eve baskın yapan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir\'in Bandırma İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ayyıldız Mahallesi\'ndeki Son Kurşun Atını yakınında, dün bir çoban tarafından 1\'i otomobil içerisinde 2\'si ise aracın yakınında olmak üzere 3 ceset bulundu. Cesetleri görünce şoke olan çoban hemen Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bilgi verdi. Kısa sürede gelen jandarma ekipleri, baş, göğüs, sırt ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla öldürülen kişilerin cesetlerini Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ardından yapılan kimlik kontrollerinde öldürülen kişilerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İhlan Küçükşahin ile 19 yaşındaki Özgür Güven olduğunu belirledi. Yapılan incelemede öldürülen kişilerde İlhan Küçükşahin\'in 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Cesetler daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatan jandarma, bugün Bandırma\'da bir eve yaptığı baskında, şüpheli olarak K.Y., F.A., Ş.A.\'yı gözaltına aldı. Yetkililer, öldürülen kişilerin cep telefonu konuşmaları ve kamera görüntülerinden katil veya katillerin kimliğinin tesbit edilmeye çalışıldığını; olay yerinde bulunan otomobilin Bursa\'dan kiralandığını; cinayetlerin alacak-verecek veya silah konusundaki bir anlaşmazlıktan olabileceğini de göz önüne alarak, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
 

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