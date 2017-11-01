(Görüntülü Haber) Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Mirza: Uğur bize eşit davranmadı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılan Ahmet Edip Uğur\'un istifasını değerlendirirken, \"Uğur görevdeyken bize eşit davranmadı\" dedi.



Demokrasiyi savundukların, bu nedenle seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurgulayan Bandırma Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Dursun Mirza, Ahmet Edip Uğur\'un Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından ağlayarak istifa etmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Başkan Mirza, \"Bir insana istemediği bir şeyi yaptırmak üzüntü verici bir olay. Hele Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir insanı buna zorlamak hiç iyi bir şey değil. Sanki bu olay parti içi bir şeymiş gibi kamuoyuna sunulmaya çalışılsa da \'Metal yorgunluğunu ortadan kaldıracağız\' denilse de görünen şu ki sadece bir tek kişinin, Cumhurbaşkanı\'nın iradesi geçerli oluyor bu ülkede. Bunu doğru bulmuyoruz. Balıkesir halkının iradesi var ortada. Bunları hiçe sayarak Uğur\'u istifaya zorladılar. Daha önce Meclis\'te görüşmemiz oldu, o zaman da aynı şeyleri ifade ettim. \'Eğer istifa etmezsen gereği yapılır\' demek tehditvari bir biçimde \'Bunun hesabını sorarız\' anlamına geliyor. Seçimle gelenler seçimle gitmeli; bir yolsuzluk, terör örgütleri ile bir bağlantı varsa buları da yargı çözmelidir. Demokrasi dışı davranışlarla bunları ortadan kaldıramazsınız\" dedi.



Dursun Mirza, Bandırma olarak Büyükşehir\'den şikayetleri olduğunu ancak demokrasiye ve halk iradesine sahip çıktıklarını belirtti. Mirza, \"İstifasından önce yapılan meclis toplantısında Uğur \'Ben herkese eşit davrandım\' deyince, ben de çıkıp \'Eşit davranmadınız\' dedim. Bu çıkışımı bir tarafa koyarsak, biz kişiyi savunmuyoruz, kurumu savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz\" ifadelerini kullandı.



\'ADAYLIK KONUSU GÖZDEN GEÇİRİLMELİ\'



Mevcut tabloya bakıldığında CHP\'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi halinde kazanma şansının \'yok gibi\' olduğunu belirten Başkan Mirza, \"Ancak Uğur’un istifa ettiği toplantıyı izledim, çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi vardı. Üstelik Başkan Uğur sadece başkanlıktan değil partiden de istifa etti. Yeni başkan emir komuta ile seçilebilecek mi? Onu da yaşayarak göreceğiz. Benim şahsi görüşüm; iddialı partiler aday çıkartabilmeli. Ama Genel Merkezimizin açıklaması oldu, \'İstifa edenlerin yerine aday çıkarmayacağız\' diye. Tabii Genel Merkezin kararına katılmak zorundayız ama bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum\" diye konuştu



\'BÜYÜKŞEHİR\'E GEÇEN YERLERİN BİR KISMI İADE EDİLMELİ\'



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin ve Ahmet Edip Uğur\'un belediyelere eşit davranmadığını ileri süren Başkan Mirza, şunları kaydetti:



\"Baba evlatları arasında ayrım yapmaz, yapmamalı, kesinlikle eşit davranmalı. Biz Bandırma\'ya da Karesi kadar eşit davranılsın istedik. Onlara bir şey verirken bizimkini elimizden almasın. Düşünebiliyor musunuz; Bandırma Belediyesi Bandırma sahilini kullanamayacak. Ramazan etkinliği yuvarlak meydanda yapılamayacak. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Ana caddeler Büyükşehir\'e geçti; 1 milyon TL kaybımız var. Bunlar da iade edilmeli. BALPARK gelmiş otoparkları çalıştırıyor, oysa bunların kullanımı ilçe belediyesinde olmalı. İlçe belediyelerinden Büyükşehir\'e geçen yerlerin bir kısmı ilçe belediyelerine iade edilmeli.\"



