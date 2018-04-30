(Görüntülü Haber) Balyozlu hırsızlar kamerada

İhsan YALÇIN-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE\'de telefon bayisine giren hırsızlar 20 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Küçükçekmece\'de bir telefon bayisinde meydana geldi. Maskeli, kapüşonlu, kırmızı eldivenli 4 kişi bir otomobille iş yerine geldi. Hırsızlardan biri araçta direksiyon başında kaldı, diğer 3\'ü ise kısa bir keşfin ardından levye ile kepengi açtı. KALIN CAM ENGELİNE BALYOZ ÇÖZÜMÜ Kepengi açan hırsızlar kalın cam engeliyle karşılaştı. Bir kişi koşarak araca gitti ve balyozla döndü. Hırsız, 15 balyoz darbesinin ardından cama delik açmayı başardı. 2 hırsız içeri girdi ve saniyeler içinde 10 telefon ile 50 taşınabilir şarj cihazı çaldı. 4 kişi geldikleri araçla kayıplara karıştı. Bu anları iş yerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. HIRSIZLARDAN 1\'İ YAKALANDI İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı, delil topladı. Yapılan çalışmaların ardından 4 hırsızdan 1\'i yakalandı, 3 kişi ise aranıyor. \"BİNA DUVARI YIKAR GİBİ...\" İşyeri sahibi Şefik Can, \"Bina duvarı yıkar gibi balyozla camı kırıp içeri giriyorlar. 20 bin liralık telefon ve powerbank çalıyorlar. 1 yıl önce de diğer iş yerimden 75 cep telefonu çalınmıştı. Kepenk kapattım. 15 yıldır 150 telefon çaldırdım\" diye konuştu.