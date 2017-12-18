(Görüntülü Haber) Balyozla iki kişiyi öldürdüğü belirlenen şüpheli suçunu itiraf etti

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de başlarına balyozla öldürülmüş olarak bulunan Rukiye Balcı (61) ile yanında çalışan Gürcistan uyruklu İmaverdi Kazımovi\'yi (51)i öldürdüğü tespit edilen Türkmenistan uyruklu Gurtgeldi K.(30) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Rukiye Balcı\'nın yanında cinayetin işlendiği gün işe başladığı, gece evde kalmak isteyince aralarında çıkan tartışma sonucu balyozla cinayeti işlediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. İKİ CESET KANLAR İÇİNDE BULUNMUŞTU Büyükçekmece\'de 11 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda kendi yetiştirdiği tarım ürünlerini pazarda satan Rukiye Balcı ile yanında çalışan İmaverdi Kazımovi öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Rukiye Balcı ile Emaverdi Kazımovi\'nin başlarına balyozla vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, kadının cep telefonunun da katil tarafından alındığı ortaya çıkmıştı. POLİS KATİLİ BELİRLENDİ Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Rukiye Balcı\'nın yanında olay günü işe başladığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu bir kişinin ortada olmadığını tespit etti. Polis, kayıp cep telefonunun izini sürdüğünde, telefonun bu kişi tarafından bir dükkana satıldığını belirlendi. Bunun üzerine şüpheli olarak aranmaya başlanan Gurtgeldi K. önceki gün Fatih\'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. ŞÜPHELİ YAKALANDI VE CİNAYETLERİ ANLATTI Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Gurtgeldi K., önce suçlamaları kabul etmezken, yüzündeki bazı tırnak izleri sorulduğunda suçunu itiraf etti. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Şüpheli olay günü Rukiye Balcı\'nın yanında işe başladığını anlatırken \"Bütün gün tarlada çalıştım. Akşam olunca gidecek bir yerim olmadığını onların yanında kalmak istediğimi söyledim. Ancak benim kalmama izin vermediler. Bu nedenle İmaverdi Kazımovi ile tartıştım. Tartışma sırasında elimdeki balyozla önce onun başına vurdum. O kanlar içinde yere düşünce kadın polisi aramaya kalktı. Engellemek için elimdeki balyozu bir kez daha savurdum. Aramızda bir süre mücadele oldu. Sonunda yere düşünce oradan kaçtım.\" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.