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(Görüntülü Haber) Balkondan düşen 3 yaşındaki Rava öldü

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde ikinci kattaki evin balkonundan düşen Suriyeli 3 yaşındaki Rava El Halife öldü

21 Ekim 2017 16:42

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde ikinci kattaki evin balkonundan düşen Suriyeli 3 yaşındaki Rava El Halife öldü. Olay, dün İstasyon Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülfet Caddesi’ndeki iki katlı evin üst dairesindeki balkonunda oynayan Rava El Halife, tırmandığı korkuluklardan zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesinin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Mehmet Cankesen Acil Servisi\'nde ilk müdahalesi yapılan Rava El Halife, Gaizantep\'e sevk edildi ancak, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak öldü. Suriye\'nin Halep kentinden ailesi 4 yıl önce Nizip\'e gelen ve burada Rava El Halife\'şi dünyaya getiren Fatıma El Halife, kızının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi.

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