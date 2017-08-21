(Görüntülü Haber) Balıklar, QR kodla kayıt altına alınıyor

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- YÜRÜTTÜĞÜ sürdürülebilir balıkçılık projelerine bir yenisini ekleyen Metro Toptancı Market, balığın ağdan çatala kadar uzanan tüm tedarik sürecini kayıt altına alarak QR kod etiket sistemiyle balığın yüzde 100 izlenebilirliğini sağladı. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’ne (Sür-Koop) bağlı 572 kooperatifle ve binlerce balıkçıyla el ele veren Metro Market, bu sayede hem balık nesillerinin geleceğine yatırım yapmayı hem de geleneksel balıkçılığa sahip çıkmaya hedefliyor. Balıkların izlenebilirliğini sağlayan ve Türkiye\'de ilk defa hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı Metro Market\'in Kağıthane şubesinde gerçekleşti. “Bugünün balığını yarına da bırakalım” sloganıyla tanıtılan uygulama ile ilgili merak edilenleri, Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk katılımcılarla paylaştı. Kubilay Özerkan\'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya, \"Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği olarak dünyanın ortak mirası olarak kabul edilen insanların yüksek kalitede hayvansal protein ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli kaynaklardan olan su ürünlerini gelecek nesillere aktarmak sürdürülebilirliği sağlamak en önemli görevimizdir. Metro ile iş birliği yapmak istememizin en büyük nedeni; su ürünleri kaynaklarının korunması bilinciyle hareket etmesidir. \'Üreticiden-tüketiciye\' bilinciyle yola çıktığımız bu anlaşmada iki taraflı sorumluluk bilinciyle çalışacağımıza inancımız sonsuzdur. Metro ile yapacağımız iş anlaşmasının iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu. \"TÜRKİYE UCUZ VE KALİTELİ BALIK YEMELİ\" TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Türkiye ucuz ve kaliteli balık yemeli. Denizlerdeki su canlıları stoklarının korunması için özellikle Marmara ve Karadeniz’de deniz koruma alanları oluşturulmalı. Çiftlik balığı üretimi artırılmalı, tüketicinin kaliteli balığa ulaşımı için ağdan tabağa kadar olan bütün evreler izlenmelidir. Türkiye topyekûn deniz kirliliğiyle mücadele için yeni bir başlangıç yapmalıdır\" dedi. \"HEM BALIĞI HEM SUYU ANALİZ EDİYORUZ\" Toplantının ardından konuşan Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, \"Bu uygulamayla amacımız daha sağlıklı, kaliteli, şeffaf ve taze balığı halkımızla buluşturmak. Bu anlamda 572 kooperatifin içinde bulunduğu birliğimizle beraber bir iş birliğine gittik. Bu bize, balıkları direkt olarak üreticiden ve tekne üzerinden takip etme imkanını getiriyor. Arkadaşlarımız bu sayede balığın avlandığı suyu analiz ediyorlar. Sadece balığı değil suyun kalitesini de ölçebiliyoruz ve buradaki değişimleri gözlemleyebiliyoruz. Yasaklara, kanunlara uygun şekilde sürdürülebilir balıkçılığı destekleyecek şekilde balık avlanmasını kooperatiflerimizle birlikte desteklemiş ve takip etmiş oluyoruz. Bunun da ötesinde balığın ilk tutulduğu andan itibaren kalite standartlarını muhafaza etmek suretiyle en kısa sürede bunu karaya getirip sonra da mağazalarımızda tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz\" ifadelerinde bulundu. UYGULAMAYA ŞU ANDA 4 BALIK DAHİL ANCAK SAYI ARTACAK Şu an için hamsi, lüfer, istavrit ve palamut olmak üzere 4 balığın uygulamaya dahil olduğunu dile getiren Özerkan, \"Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak. Arkadaşlarımız bu balıkların avlandığı deniz sularını düzenli olarak analiz ediyorlar. Avcılık metotlarını kontrol altında tutuyorlar. Daha sonra bütün bunların hepsini bir aplikasyon marifetiyle mağazalarımızda QR kodu okutmak suretiyle takip etme imkanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla müşterimiz mağazamıza geldiğinde bir akıllı telefon aracılığıyla QR kodu okutup balığın ne zaman, hangi metotlarla, kim tarafından tutulduğunu tekne adına varıncaya kadar görebiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden sürdürülebilirlik raporlarını da yayınlıyoruz ve böylece su analizlerini takip etmek mümkün oluyor\" diye konuştu. Uygulamanın Türkiye\'de bir ilk olduğunu da vurgulayan Özerkan, \"Amacımız bütün sektörde, endüstride bu uygulamanın genişletilmesi ve yaygınlaştırılması\" dedi. PROJE NASIL İŞLİYOR? Metro Market, proje kapsamında, limanlarda ve karaya çıkış noktalarında, su ürünleri kasalarına konulan balığın hangi sularda, hangi tekne ile ne zaman avlandığını belirten izlenebilirlik bilgilerini kayıt altına alıyor. Bu bilgiler satış aşamasında kasalara veya poşetlere konulan QR barkod ile müşterilerin bilgisine sunuluyor. Proje kapsamında kooperatiflere bağlı balıkçılara doğru hijyen koşulları, boy ve avlanma yasakları konularında eğitimler verilerek farklı bölgelerde avlanan balıkçılardan teslim alınan balıkların hijyen koşullarını bozmadan ve soğuk zinciri kırmadan mümkün olan en kısa sürede mağazalara ulaştırılması da sağlanıyor.