(Görüntülü Haber) Balıkesir'de yeni projelerle değişim için start verildi

BALIKESİR, (DHA)-BÜYÜK bir kısmı 2018 yılında başlayacak olan yüzlerce proje ile Balıkesir adeta yeniden kuruluyor. Ekonomiden ticarete, sağlıktan çiftçiliğe, 7’den 70’e kadar her kesime dokunacak pek çok proje hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehrin çehresini değiştirecek projelerini Balkonuk Center’da düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

Balıkesir Belediyesi 2018 yılında kentin çehresini değiştirecek yepyeni projeleriyle atağa geçti. Konuya ilişkin projelerini dün bir basın toplantısıyla anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Kentimiz coğrafya olarak oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Balıkesir’in yüzölçümüne 3 tane İstanbul sığıyor\" dedi. \"Coğrafyamız geniş olunca çok gayret sarf etmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor\" diyen Başkan Kafaoğlu şunları söyledi:

\"İlçelerin tamamını turladık. Onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledik sonra da halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını ön plana alan projelerimizi belirledik.

ADALETLİ OLMAYA BÜYÜK ÖNEM VERDİK

İlk olarak her şeyden önce projelerimizi planlarken; Adaletli olmaya çok büyük önem verdik.Bandırma’da yaşayan vatandaşımıza hangi hizmeti götürüyorsak, Dursunbey’e de o hizmeti götürmenin derdine düştük. Balıkesir’in merkezinde ne varsa, Sındırgı’da da, Kepsut’ta da, Savaştepe’de de olsun istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bizleri görevlendirdi. Balıkesir\'in tamamını, 1 milyon 200 bin insanı, kucaklamak için geldik.\"



KİRALARDA İNDİRİM YAPTIK





7 Kasım’da devraldığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle birlikte, basmadık yer, gidilmedik mahalle bırakmamak için yoğun gayret sarf ettiğini Başkan Kafaoğlu, halkın en çok şikayet ettiği konulardan birinin su faturalarının yüksekliği olduğunu belirterek merkezlerde yüzde 25, kırsalda yüzde 50 olmak üzere indirime gittiklerini toptancı halindeki kiralarda da yüzde 30 indirim yaptıklarını söyledi. 6’sı karma 3’ü ihtisas Organize Sanayi Bölgesi, 16 küçük sanayi sitesiyle Marmara Bölgesi’nin lokomotif şehirlerinden biri olan Balıkesir’e 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını anlatan Kafaoğlu, projeleri 2 bölüme ayırdıklarını ifade ederken; bir yandan 2019’a kadar acil ihtiyaçların çözüme kavuşturulacağını bir diğer yandan da Balıkesir’in 2023 vizyonuna uygun projeler ile donatılacağını dile getirdi.





\"BALIKESİR’İ 2023’E HAZIRLIYORUZ\"





Bizler Balıkesir’i 2023 Türkiye’sine hazırlamak için uzun vadeli tespitlerimizi yaptık\"diyen Kafaoğlu şöyle devam etti:





\"Balıkesir’in en önemli sorunlarından birisi hiç şüphe yok ki trafik sorunu. Trafiğin rahatlaması için köprülü kavşaklar yapılacak, sahiller elden geçirilecek, toplam 5 bin km yola sahip olan Balıkesir’de bu yıl 2.000 kilometre yol yeniden yapılacak.Sosyal konut projeleriyle artık ev sahibi olmak çok daha kolaylaşacak. Tarım ve turizm konusunda yapılacak çalışmalarla Balıkesir’e katma değer getireceği gibi şehrin çehresi de değişecek.Tarımda ön planda olduğumuzu göz önünde bulundurarak Kırsal Kalkınma Zinciri adı altında bir proje ürettik. Şehir merkezinde ve ilçelerimizde halkın nefes alabileceği parklara ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun için yeni park projeleri ürettik. Mevcut parkların tüm bakımlarını yaparak, revize projeler ile daha kullanışlı, daha modern halkın taleplerinin ön planda olduğu parkları Balıkesirlilerin hizmetine sunmak istiyoruz. Halkın kolaylıkla ulaşabilecekleri bir başkan oldum. Bugüne kadar 40 bine yakın ziyaretçimize ev sahipliği yaptık\"





Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni projelerinden bazıları şöyle





KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARLA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM





Balıkesir genelinde yapılacak köprülü kavşakların 2’si il merkezinde yapılacak. Valilik Köprülü Kavşağı ve Adliye Köprülü Kavşağı Merkez’de trafiği ciddi bir şekilde rahatlatacak. Erdek Köprülü Kavşağı, Bandırma Giriş Kavşağı Akçay Köprülü Kavşağı, bu ilçelerde trafik akışını düzenleyecek.TCDD işbirliğiyle Altıeylü lGümüşçeşme Mahallesi’nde yapılacak üst geçit, 180 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde olacak.





BÜTÜN YOLLAR ELE ALINACAK





2018 yılında il genelinde mevcut yolların yüzde 40’ı yenilenecek. Toplamda 2000 km baskı, asfalt ve taş baskı yol çalışması yapılacak. İl genelinde bulunan ilçe, mahalle ve kırsal mahalle yollarının tümü elden geçirilerek, sorunlu yol bırakılmayacak.





KENT MERKEZİNE OTOMASYON SİSTEMİ KURULUYOR





Otopark sorununu asgariye indirmek için ilk etapta Karesi ve Altıeylül ilçelerinde toplamda 2.000 araçlık çok katlı otopark yapımına başlanıyor. Yüzlerce araç kapasiteli otoparklar, şehirdeki otopark ihtiyacını önemli oranda azaltacak. Kent Merkezi’nde Otomasyon Yönetim Sistemi kuruluyor. Kritik noktalarda bulunan 20 kavşak, akıllı kent sistemleriyle yönetilecek. Balıkesir ve Bandırma’ya kurulacak olan Akıllı Otomasyon Sistemi’yle trafik daha akıcı bir hale gelecek. 24 saat izlenen yollar ve kavşaklarla Balıkesir daha güvenli bir şehir haline gelecek.





BALIKESİR’DE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM DÖNEMİ BAŞLIYOR





Balıkesir, toplu ulaşım konusunda çok önemli bir projeyi hayata geçirecek. Milli Kuvvetler Caddesi’ne İstanbul Beyoğlu’ndaki benzeri tramvay ile Balıkesir’e hem nostaljik bir hava kazandırılacak, hem de Milli Kuvvetler Caddesi’ni baştan aşağıya bu tramvay ulaşım sağlanabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesi öncesinde Balıkesirliler ile bir anket çalışması yapılacak ve bu uygulamanın hayata geçirilip geçirilmemesi konusunda görüşleri alınacak. Netice itibariyle bu proje de son söze halkımız söyleyecek.





Büyükşehir Belediyesinin diğer projeleri ise şu başlıklar halinde sıralanıyor:





2018\'de toplam 5 bin Sosyal Konut üretilecek, 74.6 hektarlık alanda, kent tasavvuruna yakışır nitelikte bir şehir inşa edilecek, 25.000 nüfusun yaşayacağı bir proje oluşturuldu; 2275 m2’lik kapalı alana oturacak olan cami toplam 4 minareli olacak. Şehir meydanları yeniden düzenlenecek, kentin plajları yeniden düzenlencek, turizm mevsimine hazır hale gelecek. Tüm ilçelerde toplam 80 hektarlık, park alanı oluşturulacak.





40 BİN METREKARELİK PARK





Altıeylül\'de kurulacak parkta 5 Farklı etaptan oluşan parkta gölet, şelale, su oyunları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yer alacak ve 40 bin metrekareyi kapsayacak. Stad Caddesi ve Zambak Sokak arasında yer alan 75’inci Yıl Parkı’nı yeniden dizayn edilecek, 12 bin 500 m2\'lik parkta 5 adet sosyal yapı oluşturulacak. Bandırma’da; 2085 m2’si kapalı alan olmak üzere, 7 bin 800 m2 alana yeni bir Kültür Merkezi inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphaneler kurulacak. Balıkesir ekonomisine katkı bulunacak serbest bölgeler kurulacak .





Balıkesir’de sağlıklı, hijyenik, organik ve helal gıda üretilmesi için gereken tüm proseslerin takip edileceği Sağlıklı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor.





Kurulacak YEKA Organize Sanayi Bölgesi’nde, Rüzgar Tribünleri üretimi yapılacak. AR-GE ve verimlilik alanında çalışmalar yapılacak merkez, elektrik ve elektronik cihazlar için uygunluk belgesi verilmesi konusunda da çalışmalar yapacak.Balıkesir Üniversitesi ve odalarla birlikte yürütülen Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) projesi, ilimizi Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir teknoloji üssü haline getirecek.





ÇÖP, SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR





Projeler içinde en dikkat çekici olanlardan biri, AltıeylülGökköy mahallesinde kurulacak olan Atık Bertaraf tesisi. Daha önce vahşi yöntemlerle depolanan çöpler, 60 hektarlık alana kurulan tesislerde yeniden değerlendirilecek. Entegre bir şekilde değerlendirilecek olan çöplerle elektrik ve ısı enerjisi elde edilecek. Böylece çöplerin çevreye olumsuz etkileri en aza indirilmiş olacak.





Balıkesir ve ilçelerinde her gün, yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise bin 100 ton çöp toplanıyor. Mekanik ayırma, biyometanizasyon ve termal sisteme sahip tesiste elektrik ve ısı enerjisi elde edilecek. Balıkesir’de, bitkisel ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi için Biogaz Santrali kurulacak. BASKİ, il genelinde süren projeleriyle büyük yatırımlara imza atacak. Edremit, Balya, Gönen, Havran, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç ve Altınoluk’ta Atıksu Arıtma Tesisleri yapılıyor. İl genelinde kanalizasyon sorunu ortadan kaldırılacak. Akçay’da, Balya’da ve İvrindi Güngörmez mevkiinde içme suyu iletim hatlarının inşaatları tamamlanıyor. Aksakal, Doğa, Kirazlı, Yeşilçomlu, Kuşcenneti ve Ergili’nin içmesuyu inşaatları tamamlandı. Kırsal Veri Bankası, tarım ve hayvancılık alanında yapılan tüm verilerin takip edilecek. Balıkesir’e Süs Bitkileri ve Botanik Bahçesi kuruluyor.





BALIKESİR’DE YENİ BAŞPEHLİVANLAR YETİŞECEK





Ata sporu güreşin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir adım atılıyor. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ne güreş sahası yapılacak. 3’ü kapalı tribünlü sahada 1571 kişi güreş müsabakalarını izleyebilecek. Aynı alanda bir de Güreş Müzesi kurulacak. Balıkesir’de yeni başpehlivanlar yetişecek.





Balıkesir’e kurulacak Gıda Bankası ile bağışlanan her türlü gıda tedarik edilerek uygun şartlarda depolanacak ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması sağlanacak





HER İLÇEYE İŞGEM KURULACAK





Balıkesir’in her ilçesine İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kuruyoruz. İŞGEM’ler aracılığıyla yeni girişimcilerin iş kurmasını destekleyecek, işsizlere iş olanakları sağlamaya çalışacağız.KOSGEB ve İŞKUR ile işbirliğiyle kurulacak. 75’inci Yıl Parkı’nda kuracağımız Engelsiz Kütüphane, genel olarak görme engelli bireylere hitap edecek.Mobil kütüphaneler, ihtiyaca göre hareket ederek, Balıkesir’de herkesin kitaba ulaşmasını sağlayacak. Büyük küçük herkesin eğlenceli saatler geçireceği Macera Parkı kuruluyor.





YÜZLERCE PROJE HAYATA GEÇECEK





Balıkesir’de büyük değişimi sağlayacak yüzlerce proje hayata geçecek. 37 park ve çocuk oyun alanı yenilenecek. Hal, terminal ve Pazar yerleri düzenlenecek, mezarlık bakım onarım ve düzenlemeleri yapılacak. İl ve ilçelere hizmet etmek üzere 20 yangın söndürme tankeri devreye alınacak. 40 spor yapısı, 41 sosyal ve kültürel tesis Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak. Turizm ve sahil düzenlemeleri yapılacak, tarım, ulaşım gibi konularda önemli projeler hayata geçecek