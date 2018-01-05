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(Görüntülü Haber) Balıkesir'de intihar girişimini polis önledi

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de 7 katlı Karesi Belediyesi binasının çatısına çıkarak intihar etmek istediği ileri sürülen 24 yaşındaki M

05 Ocak 2018 01:24

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de 7 katlı Karesi Belediyesi binasının çatısına çıkarak intihar etmek istediği ileri sürülen 24 yaşındaki M.G., polisler tarafından ikna ederek aşağıya indirdi. 

Vasıf Çınar Caddesi üzerindeki Karesi Belediyesi\'nde bugün hareketli saatler yaşandı. Saat 16.45 sıralarında belediyeye gelen M.G., asansöre binip çatıya çıktı. Terasın duvarında oturan M.G.\'yi görenler intihar girişimi olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis etkipleri gelerek tedbir aldı.

Olay yeri polis tarafından güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri de şişme yatak açtı. 112 acil sağlık ekipleri de hazır bekledi. Çatı katında M.G. ile görüşen polisler genç adamı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 112 acil sağlık ekiplerinin kontrolden geçirdiği M.G. ardından sorgusunu yapmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

M.G.\'nin işsiz ve parasız olduğu, yardıma ihtiyacı bulunduğu ve bu nedenle dikkat çekmek için çatıya çıktığı ileri sürüldü. 

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