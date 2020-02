(Görüntülü Haber) Balıkesir'de Hasan Can Kültür Merkezi'nin temelleri atıldı

İSTANBUL (DHA)- BALIKESİR\'e Ümraniye Belediyesi tarafından yapılacak olan ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can\'ın adını taşıyan Hasan Can Kültür Merkezi\'nin temelleri düzenlenen törenle atıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından Balıkesir\'in Altıeylül ilçesine yapılacak olan Hasan Can Kültür Merkezi\'nin temelleri düzenlenen törenle atıldı. Altıeylül ilçesinin ilk kültür merkezi olacak olan tesisin temel atma törenine Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe belediye başkanları, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. KÜLTÜR MERKEZİ 6 AYDA TAMAMLANACAK Temel atma töreninde Altıeylül Belediyesi Bengi Halkoyunları ekibinin gösteri ardından Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı bir konuşma yaparak tesis hakkında bilgiler verdi. Tesisin 1200 metrakare kapalı alan ve 1600 metrekare bahçeye sahip olacağını ifade eden Avcı, iki katlı inşa edilecek olan tesiste 400 kişilik konferans salonu bulunacağını söyledi. İlçenin ilk ve tek kültür merkezi olacak olan tesiste 300 metrekarede fuaye alanı bulunacak. Tesisin 6 ay içerisinde bitirilerek bu yıl içinde faaliyete sokulması planlanıyor. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'da bir konuşma yaparak Ümraniye Belediye Başkanı Can\'a Balıkesir\'e olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kafaoğlu\'nun ardından Can\'da bir konuşma yaparak tesis yapım süreci hakkında bilgiler verdi. \'YÜREĞİM BALIKESİR?DEN HİÇ KOPMADI\' Törende Kültür merkezlerinin gençler için önemine değinen Can, Kaldırımları yaparız, şehri imal ederiz, güzel binalar dikeriz ama neslimizi, gençliğimizi bizim değerlerimizle buluşturmazsak; bu ülkeyi ülke yapan, albayrağı bayrak yapan, bu toprağı vatan yapan değerlerle buluşturmazsak yaptığımız her şey heba olur dedi. Ümraniye Belediyesi ile Altıeylül Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü olduğunu söyleyen Can, Bu protokol ile doğup büyüdüğü Balıkesir\'le yakın ilişkiler kurmak istediğini belirtti. Memleketin hizmete ihtiyacı olduğunu belirten Hasan Can, İnsanımızın hizmete ihtiyacı var. Bu ülkenin insanları yıllardır bu kadroları işbaşına getiriyor. AK Parti\'nin kadroları da gerek merkezi hükümette, gerekse yerel yönetimlerde halka hizmet etmek için canla başla çalışıyor. Vazifemiz bu. Milletin gösterdiği teveccühe karşı vefa duygumuz bu. Ben küçük yaşlarda Balıkesir\'den ayrılmış bir kardeşinizim. Ama gönlümüz hiç ayrılmadı. Allah doğum büyüdüğü yere karşı insana ayrı bir sevgi veriyor. Balıkesir\'in Susurluk ilçesinin Kalfa Köyü\'nde dünyaya gelmişiz ama uzun yıllardır İstanbul\'da oturuyoruz. Ama yüreğimiz buradan hiç kopmadı. Burada gönül bağımız var? diye konuştu. \'EN ÖNEMLİ ŞEY GENÇLİĞİN YETİŞMESİDİR\' Yapılacak olan kültür merkezinin bölgeye farklı bir ses ve nefes katacağını belirten Can, gençliğin daha iyi yetişmesi adına bu tür merkezlerin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Yolları yaparız, kaldırımları yaparız. Parkları yaparız. Şehri imal eder güzel binalar dikeriz ama neslimizi, gençliğimizi bizim değerlerimizi ile buluşturmazsak, bu ülkeyi ülke yapan, bu vatanı vatan yağan değerlerle buluşturmazsak, vatan, millet ve devlet sevgisi vermezsek yaptığımız her şey heba olur. En önemli şey gençliğin yetişmesidir. Eğitim noktasında, gençliğin yetişmesi noktasında yapmamız gereken şeyleri yapmazsak şehre kattığımız her güzel şey perişan olur. Bu kültür merkezleri ve okullar önemli. Hükümetimiz bu konuda çok büyük gayretler sergiliyor. Yerel yönetimler olarak bizlerde elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Konuşmaların ardından Altıeylül Belediye Başkanı tarafından Ümraniye Belediye Başkanı Can ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu\'na Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından teşekkür plaketi verildi. Plaket töreni ardından protokol üyelerini de katılımı ile dualar okunarak, tesisin temelleri atıldı. Temel atma butonuna başkanların eşleri Didar Kafaoğlu ve Seliha Can birlikte bastı.