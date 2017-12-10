(Görüntülü Haber) Balıkesir'de 8 ton kaçak midye ele geçirildi

Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, denizin içine çuvallarla saklanmış yaklaşık 8 ton, çift kabuklu kum midyesi (Akivades) ele geçirildi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası\'nda, denizde, avlanması yasak olan kum midyesi saklandığı bilgisi üzerine hareke geçti. Gündüz saatlerine bölgeye gelen ekipler, 652 çuvalda yaklaşık 8 ton akivades ele geçirdi. Piyasa değeri 160 bin Euro olan midyeler, sahil güvenlik botuyla denize bırakıldı. Ekipler, midyeleri toplayanların bulunması için çalışma başlattı.