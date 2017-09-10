(Görüntülü Haber) Balıkçı 'Çomar'

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'ne bağlı Çataksu Mahallesi\'nde oturan 20 yaşındaki Hakan Atmaca\'nın köpeği, gölde balık yakalıyor.



Görenleri şaşkına çeviren Kurzhaar cinsi \'Çomar\' adlı av köpeği Ayvalı Baraj Gölü\'ne götürüldüğünde suya girip yakaladığı balıkları sahibine getiriyor. Hakan Atmaca avda vurulan ve göle düşen kuşları suya girip getirmeye alıştığı için, baraj gölüne her götürdüğünde suya girip yakaladığı balıkları kendisine getirdiğini, böylece balık ihtiyaçlarını 2 yaşındaki \'Çomar\' sayesinde karşıladıklarını anlattı. İlk gördüğünde herkes gibi kendisinin çok şaşırdığını söyleyen Hakan Atmaca, \"Göle her girişinde bir balık getiriyor. Boş çıkmıyor. Bir köpeğin suda çok hareketli olan balıkları yakalaması gerçekten hayret verici\" diye konştu.



Yeğenine ait köpeğin yakaladığı balıkları afiyetle yediklerini söyleyen Engin Atmaca ise, \"Merak eden varsa Ayvalı barajına gelsin ve Çomar\'ın tuttuğu sazan balıkları birlikte yiyelim. Çomar 1 günde yaklaşık 15 balık yakalayabıliyor\" dedi.