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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Balık pulu elyafından yatak kumaşı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA )- KAYSERİ'de kurulu Boydak Holding bünyesinde 114 ülkeye yatak kumaşı ihraç eden ve dünyadaki her 5 yataktan 1'nin kumaşını üreten Boyteks fabrikası, kan dolaşımını hızlandıran, teri ve elektriği dışarı atan, güneş ışığıyla

11 Mayıs 2018 15:54

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA )- KAYSERİ\'de kurulu Boydak Holding bünyesinde 114 ülkeye yatak kumaşı ihraç eden ve dünyadaki her 5 yataktan 1\'nin kumaşını üreten Boyteks fabrikası, kan dolaşımını hızlandıran, teri ve elektriği dışarı atan, güneş ışığıyla kendini temizleyen yatak kumaşlarından sonra, Japonlardan esinlenerek balık pulu elyafından ürettiği anti-aging etkili yatak kumaşını piyasaya sürecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding\'in CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerinde faaliyet gösteren Boyteks hakkında bilgi verdi. Boyteks\'in holding bünyesindeki 24 aktif şirket arasında yer aldığını kaydeden Ertekin, firmanın yatak kumaşı üretiminde dünya birincisi olduğunu söyledi. Ertekin, \"Boyteks şu anda dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticisi konumundadır. Sadece kendi ürünlerimizde değil, ülkemizde bizim dışımızdaki tüm yatak üreticilerine kumaş satıyoruz. Dünyada ise her 5 yataktan 1\'inin kumaşı ise bizim. Boyteks her yıl 4-5 farklı kumaşla piyasaya yeni ürünler sunuyor. Vücuttaki elektriği alan, teri dışarı atan, güneş ışığıyla kendini temizleyen, ametistli yatak kumaşlarının yanı sıra balık pulu elyafından anti-aging özelliğe sahip yeni bir kumaş üretip patentini aldık. Eylül ayında piyasaya vereceğiz\'\' dedi. YATAK KUMAŞINDA SAĞLIK VE KONFOR ÖN PLANDA Türkiye’nin en büyük gruplarından Boydak Holding’in tekstil sektöründeki lider yatırımı Boyteks\'in yatak kumaşı, halı ürünleri ve döşemelik kumaş ürettiğini belirten Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin şu bilgileri verdi: \'\'2000 yılında yatak kumaşı üretimine, 2003 yılında döşemelik kumaş üretimine başlayan Boyteks, iplikten kumaş üretimine kadar bütün prosesleri ERP sistemi ile çalışan tam entegre tesislerde gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu tam entegre tesislerle Boyteks, dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticilerinden, döşemelik kumaş ürün grubunda da dünyanın en büyük 5 üretici firması arasında yer almaktadır. 2011 yılında makine halısı, 2013 yılında çözgülü örme döşemelik kumaş ve 2014 yılında üretimine başlanan kadife kumaşlarla Boyteks, geniş ürün yelpazesi ile endüstriyel tekstilin küresel ölçekte lider markalarından biridir. Gerek yatak kumaşında gerekse döşemelik kumaş ve halıda insana sadece bir tekstil ürünü değil; sağlık, güven ve konfor da sunan Boyteks, üretimde uyguladığı apre işlemleri ve yanmazlık testlerine büyük önem vermektedir. Her yıl uluslararası tekstil fuarlarında yepyeni desen ve kumaş koleksiyonlarını müşterilerine sunan Boyteks, dünya tekstil ihtiyaçlarına çağın ötesinde çözümlerle cevap vermek için tasarım ve inovasyona ayrıca önem vermektedir. Boyteks, dünyanın en önde gelen uzman tasarım ofisleri ve kendi koleksiyon ekipleri ile Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar sınırsız desen ve konstrüksiyon seçeneği tasarlamaktadır.\"

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