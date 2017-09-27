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(Görüntülü Haber) Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda 3 ülke bakanları test sürüşüne katıldı

Bedir ALTUNOK- Dinçer AKTEMUR/KARS, (DHA)- BAKÜ-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’ten başlayıp Kars’ta sona eren test sürüşüne 3 ülke bakanları da eşlik etti

27 Eylül 2017 20:36

Bedir ALTUNOK- Dinçer AKTEMUR/KARS, (DHA)- BAKÜ-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’ten başlayıp Kars’ta sona eren test sürüşüne 3 ülke bakanları da eşlik etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, \"Bundan sonra kesintisiz test taşımacılığı yapılacak aşamaya gelmiş durumdayız\" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları Bakanı Cavid Grubanov, Gürcistan Demiryolları Bakanı Mamuka Baktacı, Gürcistan İktisadi Bakanı Giorgi Gahariya, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ile birlikte yola çıkan tren Gürcistan\'ın güneybatı kesimindeki Ahılkelek kentinde mola verdi. Bakanlar Ahılkelek Tren İstasyonu\'nda ilk incelemelerini yaptılar ve buradaki fotoğraf sergisini gezdiler. Ahılkelek Tren İstasyonu\'nda Kars’a gelen trene binen heyet gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üç ülkenin gerçekleştirdiği dünya çapındaki bu projenin, ekonomik ve beşeri ilişkilerin gelişmesi adına çok önemli olduğunu söyledi. Projenin fizibilite çalışmalarına değinerek, \"Bakü\'den kalkan bir trenin kesintisiz Tiflis\'ten Kars\'a gitmesine test anlamında eşlik ediyoruz. 19 Temmuz\'da parça parça yaptığımız seyahatlerdeki tüm eksikliklerin giderildiğini görüyoruz. Bundan sonra kesintisiz test taşımacılığı yapılacak aşamaya gelmiş durumdayız. Projenin bugüne gelmesini sağlayan diğer bakanlarıma teşekkür ediyorum, adeta bir rüyayı, bir tarihi gerçekleştirdiler\" diye konuştu BTK Demiryolu\'nun Azeri, Gürcü ve Türk halklarının kardeşliğini, dostluğunu pekiştirecek önemli bir proje olduğunu vurgulayan Arslan şunları söyledi: \"Üç ülke arasındaki görüşmeler neticesinde hayal gibi görünen bir süreç bu hale geldi. Ben de bürokrat olarak bu ekipte yer alma şansı yakaladım. O günden bugüne bazen sıkıntılı süreçler yaşandı bazen de anlaşamıyor muyuz, olmuyor mu diye tereddüt ettiğimiz zamanlar oldu. Bürokratlarımızla sabahlara kadar müzakare yaptığımız zamanlar yaşadık. Sabah başladığımız programların ertesi sabaha kadar devam ettiğini biliyorum. Üç ülkenin dostluğunun, böyle bir proje için iradesini ortaya koyacağını o gün de görmüştük.\" Demir İpek yolu olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında başlangıçta 1 milyon, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu taşınmasının öngörüldüğünü dile getiren Bakan Arslan, ilk aşamada 3.5-4 milyon ton olan yıllık yük taşıma kapasitesinin de ilerleyen dönemlerde 15-20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

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