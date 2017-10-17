(Görüntülü Haber) Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında, ilk tren seferi 30 Ekim'de

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında ilk resmi seferin 30 Ekim\'de Bakü\'den Kars\'a yapılacağını söyledi. Bakan Arslan, \"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi sadece Kars için değil, ülkemiz için önemli bir proje. Gerçekten bir tarih yazılmış olacak. İpek demiryolu kesintisiz bir şekilde tekrar canlanmış olacak. Buraların ekonomisinin canlanmasına, buralardaki ürünlerin hedef pazarlarına erişmesine vesile olacaktır\" dedi. AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile özel uçakla kente gelen Bakan Ahmet Arslan, Harakani Havalimanı\'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı, protokol ve daire amirleri ile partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan buradan, hayatını kaybeden amcasının oğlu Fahretttin Arslan\'ın taziyesi için Kağızman İlçesi\'nin Bulanık Köyü\'ne geçti. Köyde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, ardından Kağızman yolunda devam eden yol çalışmalarını inceledi. Şantiye ziyaretinde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Arslan, \"Doğrusu şantiyecilik yapmıştım mühendis olarak. Zaman zaman özlemiyor değilim. Şantiyeciliğin zorluğuyla birlikte çok keyifli yönleri var. Kader birliği var, önünüzde bir projeyi bitirme isteği var. Ve günün sonunda da projeler bitiyor ve mutlu oluyorsunuz. Doktor da ameliyatını yapıyor ve günün sonunda hastası iyileşince de memnun oluyor\" diye konuştu. Bakan Arslan, daha sonra Vali Rahmi Doğan\'ı makamında ziyaret etti. Burada BTK demiryolu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Arslan, seferlerin 30 Ekim itibarıyla başlayacağını kaydetti. Bakan Ahmet Arslan, ilk resmi tren seferinin Azerbaycan Bakü\'den, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla 30 Ekim\'de yapılacağını kaydetti. Bakan Arslan şunları söyledi: \"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi sadece Kars için değil, ülkemiz için önemli bir proje. Sebebi; Londra\'dan kalkan bir trenin Pekin\'e kadar kesintisiz gidebilmesi önünde iki engel vardı. Bir Boğaz yani Asya ile Avrupa\'yı denizin altından demiryolu ile bağlamaktı. Onu yaptık biliyorsunuz. İkinci eksik halka, Kars ile Gürcistan\'ın Ahılkelek arasında eksik olan kısım vardı. Bununla ilgili çalışmalar bitti. Biz gerek temmuz ayında gerek eylül ayının 27\'sinde deneme seferleri yaptık. Eylül\'ün 27’sinde Tiflis\'ten trene binerek Kars\'a kadar kesintisiz gelmiş olduk. Ahılkelek\'te aktarma istasyonunda tren değişikliği ile geldik. Testler çok başarılı şekilde devam ediyor. 30 Ekim\'de Bakü\'den Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla Bakü\'den ilk resmi tren seferini başlatmış olacağız. İnşallah Kars\'ın kurtuluşu olan 30 Ekim\'de o ilk tren Kars\'a varmış olacak. Gerçekten bir tarih yazılmış olacak. İpek demiryolu kesintisiz bir şekilde tekrar canlanmış olacak.\" Bakan Arslan, İpekyolu\'nun geçmişte bölge ülkeleri için önemi ve faydasını hatırlatarak, \'demir İpekyolu\'nun da güzergâh üzerindeki ülkelere, bölgeye ve Kars\'a büyük katkı sağlayacağını belirtti. Arslan, \"Buraların ekonomisinin canlanmasına, buralardaki ürünlerin hedef pazarlarına erişmesine vesile olacaktır. O yüzden bu proje çok çok önemli. Elbette ki emeği olan arkadaşlarla birlikte orada olacağız. Yine herkesi oraya da davet ediyoruz. Ama Karslılar test seferinde dahi, trenin Kars\'a gelişinde dahi olağanüstü bir ilgiyle geldiler, bizleri karşıladılar, treni karşıladılar. İnşallah o gün o resmi trenin gelişinde hemşehrilerimizde Kars Garı\'nda o treni karşılayarak, o mutluluğu paylaşırken aslında kendileriyle ilgili de güzel bir günün başlangıcını kutlamış olacaklar diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.