(Görüntülü Haber) Baklavacıların yılbaşı mesaisi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'teki baklava üreticileri, yılbaşı öncesi yurt içi ve yurt dışından sipariş edilen baklavaları yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Baklava ve fıstığıyla ünlü Gaziantep\'te baklava üreticileri, yılbaşına sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için hummalı şekilde çalışıyor. Kentte yılbaşı nedeniyle günde ortalama üretilen 30 ton baklavanın yarısı paketlenerek yurt içindeki kentlerin yanı sıra yurt dışına da kargo ve kuryeler aracılığıyla müşteriye ulaştırılıyor. Kilosu 50 liradan başlayan baklava üretimi için kentteki tüm imalathanelerde yoğun çaba harcanıyor. Ayıntap Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, yılbaşı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlerin yetiştirilmesi için fazla mesai yaptıklarını söyledi. Aktaş, siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını kaydeden Levent Aktaş, \"Baklava yapmak için yağı, unu, fıstığını en güzel ve en doğal olanını kullanıyoruz. Özellikle yaptığımız baklavalarda doğal şeker kullanıyoruz. Baklava yenildiği zaman tadının farkına varılıyor. Emekle, itinayla doğal yöntemlerle yapılan baklavalarımıza yurt dışından ve yurt içinden siparişler alıyoruz. Yılbaşından dolayı siparişlerimiz fazlalaştı. Siparişleri cevap vermek için mesai saatlerimizi artırdık. Sabah saatlerinde iş yerimizi açıyoruz yaklaşan yılbaşı nedeniyle, el emeği göz nuru baklavalarımızı müşterilerimiz için hazırladık. Üretim kapasitemizi artırdık. İnşallah yılbaşında Gaziantep\'in güzel baklavalarıyla insanların ağızlarını tatlandırıp yeni yıla ağız tarıyla girebilmeleri için elimizden geleni yapacağız\" dedi.