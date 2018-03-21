(Görüntülü Haber) Baklavacılara 'Antep Baklavası' sertifikası

Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep Sanayi Odası\'nda (GSO) düzenlenen törende, tescil aşamasında, \'Antep Baklavası\' kriterlerine uyan 7 baklava imalatçısı firmaya, \'Antep Baklavası\' markası ve logosunu kullanım sertifikası verildi Antep Baklavası üreten firmalardan GSO\'da oluşturulan, \'Üretici Kayıt Defterine\' kayıt yaptıraram gerekli başvuruyu yapan ve denetimler sonucu \'Antep Baklavası\' üretimi ile ilgili imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerinden, etiketleme, ambalajlama ve satış aşamalarını yerine getirerek üretim yapan gerekli kriterleri sağlayan, Seç Baklavaları, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava, Fıstıkzade Baklava, Elmacı Pazarı Güllüoğlu, Baklavacı Güllüoğlu Ömer Güllü, Güllüoğlu Baklava ve Koçak Baklava sertifikalarını aldı. GSO tarafından, Türk Patent Enstitüsü\'ne Coğrafi İşaret başvurusu yapılan \'Antep Baklavası\' 2008 yılında Türk Patent Enstitüsü\'nce tescil edildi. 2013 yılında Avrupa Birliği\'nce Tescili yayınlandı. Antep Baklavası, Türkiye\'den tescil edilen ilk ürün olması açısından büyük önem taşıyor. GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerinin katıldı törende konuşan GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, \'Antep Baklavasının\' özelliklerini kaybetmeden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla GSO tarafından sorumluluk bilinci ile hareket edilerek Türkiye\'de ve Avrupa Birliği\'nde tescil edildiğini söyledi. Bu çalışma kapsamında, gerekli başvuruyu yapan ve denetimler sonucu \'Antep Baklavası\' üretimi ile ilgili gerekli kriterleri sağlayan 7 firmaya sertifika takdim edildiğini dile getiren Topçuoğlu, Kendilerini başarılarından ve Antep mutfağına olan katkılarından dolayı tebrik ediyoruz diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da sertifika alan Antep Baklavası üreticilerini tebrik ederek, Antep Baklavasının ülkemizde ve Avrupa Birliği\'nde coğrafi tescilini almak için çok uzun zaman alan mücadeleler verdik. Bunu sizlerin de desteğiyle başardık ifadelerine yer verdi. Gaziantep\'in \'Gastronomi\' şehri olarak anılmasının birinci ayağının baklava olduğuna dikkat çeken ve Antep Baklavasının tescilinin alınmasından sonra diğer ürünlerin tescilinin de hızlı bir şekilde gerçekleştiğini anlatan Konukoğlu, bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu tarafından, başvuru yapan ve denetimler sonucu kriterlere uygunluğu belirlenen Seç Baklavaları adına Saip Konukoğlu, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava adına Burhan Çağdaş, Fıstıkzade Baklava adına Bedirhan Elçi, Elmacı Pazarı Güllüoğlu adına Murat Güllü, Baklavacı Güllüoğlu Ömer Güllü adına Ömer Güllü, Güllüoğlu Baklava adına Mustafa Kadri Güllü ve Koçak Baklava adına Coşkun Koçak\'a sertifikaları takdim edildi.