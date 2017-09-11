(Görüntülü Haber) Bakırköy'de motosiklet kazası: 1 ölü

Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY\'de motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı, 1 kişi öldü.



Kaza, Bakırköy D-100 Karayolu bağlantı yolu Ataköy ayrımı saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, D-100 Karayolu bağlantı yolu Ataköy ayrımına geldiği sırada 34 US 4195 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücü yola sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ataköy istikametini kısa süreliğine araç geçisine kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonrası, ölen kişinin 30 - 35 yaşlarında bir erkek olduğunu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tip Kurumun morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaza sonrası ölen kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.