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(Görüntülü Haber) Bakır mutfak gereçleri yeniden ilgi görmeye başladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Selçuklu dönemi öncesine kadar dayanan bakır mutfak gereçleri, yeniden ilgi görmeye başladı

21 Mart 2018 23:24

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Selçuklu dönemi öncesine kadar dayanan bakır mutfak gereçleri, yeniden ilgi görmeye başladı. Özellikle düğün hazırlığındaki genç kızlar, çeyizlerinde bakır tencere, tava, tabak ve çaydanlıkları tercih ediyor.

Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının sofralarında kullanılan bakır tencere, tava ve bardaklar, Kayser\'de sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu için yeniden ilgi görmeye başladı. Bir dönem yerini çelik tencere ve diğer mutfak gereçlerine kaptıran bakır, Merkez Melikgazi İlçesi Eski Sanayi Mahallesi\'ndeki Bakırcılar Çarşısı\'nda sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar az kalan ustalar tarafından yapılıyor, Tarihi Kapalı Çarşı\'daki tezgahları süslüyor.

Son dönemlerde gelin adaylarının çeyizlerinde çelik tencere yerine bakır mutfak gereçlerini tercih ettiğine dikkat çeken bakır ve bıçak ustası Ömer Navruz, \"Selçuklu döneminde hükümdarların yemekleri, bakır kazanlarda pişirilmiş ve tabaklarda ikram edilmiş. Son dönemde de Kayseri\'de, çelik malzemelere oranla daha sağlıklı olduğu için bakıra dönüş var. Çeliğin ortalama ömrü 10 yıl ise, bakırın ömrü çeliğe oranla en az 2 katıdır. Ayrıca, bakırda yemeğin pişme süresi, verdiği lezzet ve sağlıklı olması mutfak gereçlerinde geçmişe dönüşü sağladı. Evlilik hazırlığından olan kızlar çeyizlerini bakır tencere, tava, çaydanlık ve bardaklardan oluşan setleri tercih etmeye başladı\" dedi.

Çelik tencerelerin bakıra göre daha pahalı olduğunun ifade eden Navruz, \"Çelik, 5 yıl sonra aşınmaya başlar. Ancak, bakır ürünleri kalaylatıp dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Uzmanların tencere seçiminde bile önerisi kalaylı bakır tencerelerdir. Bakır mutfak gereçlerinin sağlık açısından faydası var zararı yok. Bakır bardakların tanesini 10 liraya, tavaları ebatlarına göre 30 TL\'den 60 TL\'ye kadar satıyoruz. Gelinlik kızların çeyizleri için istediği set ise 750 TL\" diye konuştu.

 

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