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(Görüntülü Haber) Bakır kazan hırsızlığına 2 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin bahçesindeki bakır kazanları çalmak istedikleri ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı

23 Mart 2018 19:53

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin bahçesindeki bakır kazanları çalmak istedikleri ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bugün saat 13.00 sıralarında Özyurt Mahallesi Zafer Sokak\'ta bir süredir kullanılmadığı belirlenen tek katlı evin bahçesine şüpheli 2 kişinin girdiğini fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evin bahçesindeki bakır kazanları çalmaya çalıştıkları belirlenen biri 18, diğeri 20 yaşındaki 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dün de aynı evden bakır kazan çaldıkları belirlenen şüphelilerin bugün kalan diğer kazanları da almaya gidince yakalandıkları ortaya çıktı. Adları açıklanmayan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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