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(Görüntülü Haber) Bakanlıkların incelemesindeydi... Çiftlik Bank CEO'su şirketi ağabeyine devretti

Gülseli KENARLI - İSTANBUL, (DHA) Bakanlıkların inceleme başlattığı Çiftlik Bank'ın 25 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın şirketi devretti

28 Aralık 2017 19:50

Gülseli KENARLI - İSTANBUL, (DHA) Bakanlıkların inceleme başlattığı Çiftlik Bank\'ın 25 yaşındaki CEO\'su Mehmet Aydın şirketi devretti. İstanbul Ticaret Odası\'nın kayıtlarına göre Mehmet Aydın adına kayıtlı, 15 milyon TL sermayeli \"Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi\" yer alıyordu. Kayıtlara göre Aydın şimdi şirketin eski ortağı olarak görünüyor. Aydın\'ın bu şirkette sahip olduğu hissenin tamamı ağabeyi Fatih Aydın\'ın Kıbrıs merkezli şirketine devrettiği öğrenildi Öte yandan Çiftlik Bank\'ın medya basın danışmanlığını tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik\'in yaptığı ortaya çıktı. Çevik şirketle ilgili iddialara cevap verirken \"Şirketimizin CEO\'su bakanlıktan zaten kendisi soruşturma isteyerek iyi niyetli açılımı göstermiştir\" dedi.

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