(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'nin bitmeyen vefası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'deki temaslarının ardından çocukluk yıllarında annesi ve basası tütün tarlasında çalışırken, kendisine bakan 106 yaşındaki Fatma Kozalı\'yı Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaret etti. Denizli\'deki programının ardından Tavas ilçesine geçen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sarıabat Mahallesi\'nde yaşayan ve çocukluk yıllarında kendisine bakan 106 yaşındaki Fatma Kozalı\'yı evinde ziyaret etti. Yaşlılar Haftası kapsamında Kozalı\'yı ziyaret eden bakan Zeybekci, anne ve babasının Pınarlar\'dan Sarıabat Mahallesi\'ne tütün tarlasında çalışmak için geldiğini, 3 yaşlarındayken Fatma Kozalı\'nın kendisine baktığını söyledi. Kozalı\'ya anne şefkatiyle yaklaşan Zeybekci, sık sık sarılıp ihtiyacının olup olmadığını sordu. 3 çocuk 46 torun sahibi olan ve gözleri az görmeye başlayan Kozalı, bakan Zeybekci\'nin ziyarete gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.