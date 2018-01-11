(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'den Mustafa bebek için seferber oldu

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizlili Gazeteci Fedai Oruç ile Elif Oruç çiftinin 1 ay erken doğumla 2 kilo 200 gram dünyaya gelen Mustafa Alp Oruç adlı erkek bebeğinin kalp rahatsızlığı ortaya çıkınca ameliyatına karar verildi. Konudan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması sırasında haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin devreye girmesiyle gönderilen ambulans uçak, Mustafa bebeği İstanbul\'daki bir hastaneye gönderildi. Hayati tehlike riski bulunan Mustafa bebeğin, İstanbul\'daki VİA Hospital Hastanesi\'ne sevki yapıldı. Denizlili Gazeteci Fedai Oruç\'un 8 aylık hamile eşi Elif Oruç, geçen pazartesi günü Özel Sağlık Hastanesi\'nde erken doğum yaptı. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nihat Gül tarafından gerçekleştirilen doğumda, 2 kilo 200 gram dünyaya gelen ve Mustafa Alp Oruç adı verilen bebek kuvöze alındı. Bir süre hastanede kuvözde kalması kararı verilen bebek, aynı akşam fenalaştı. Bu kez hastanede devreye, Çocuk Doktoru Hazal Tancer Elçi girdi. İlk muayene ve tahliller sonucu Mustafa bebeğin aort damarında 7 milimetrelik darlık olduğu tespit edildi. Mustafa Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Gazeteci Fedai Oruç ile sağlıkçı eşi Elif Oruç\'un iki günlük bebeği Mustafa Alp Oruç\'un ortaya çıkan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak bu tür bebek kardiyoloji ameliyatının Denizli\'de yapılamayacağı ve bunun için bebeğin uzman bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Uzman Doktoru Kazım Küçüktaşçı, ameliyat için görüşmeler yaptı. Bu arada Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk de devreye girerek Acil 112\'nin genel ağı ve Sağlık Bakanlığı\'nın Ankara Kriz Koordinasyon Birimi\'ni harekete geçirdi. İzmir, İstanbul ve Ankara\'da bebeği kabul edecek ve ameliyata alabilecek uzman hastane ve hekimler araştırılmaya başlandı. Ancak bu kez de boş yer ve yatak sorunu ortaya çıktı. GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLARKEN ÖĞRENDİ Ameliyat ve hastane araştırmaları sürerken, Denizlili gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutlarken sıkıntıdan haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci devreye girdi. Sağlık Bakanlığı\'nın ambulans uçaklarından biri Zeybekci\'nin girişimleri ile bebeğin bulunan ilk hastaneye taşınması için hazır hale getirildi. İzmir, Ankara, Kayseri ve İstanbul\'da çocuk kardiyoloji operasyonu yapabilecek tüm sağlık merkezleri tarandı. Bu arada İstanbul VİA Hospital Hastanesi bebeği kabul edeceğini bildirdi. Ameliyatın yapılacağı hastanenin bulunmasının ardından ambulans uçak Denizli\'nin Çardak Havaalanı\'na gönderildi. Bebek Mustafa Alp ile anne babası Elif-Fedai Oruç, uzman doktor eşliğinde ambulansla dün (çarşamba) saat 21.00 sıralarında Çardak\'a gönderildi. Ambulans uçakla İstanbul\'a götürülen bebek Oruç, hastanede kalbinden aort darlığı ameliyatı olacak. Bebek Mustafa Alp Oruç\'un ameliyat, bakım, yatak ücretlerinin ve sağlık maliyetlerinin Bakanlık aracılığıyla VİA Hospital Hastanesi ve İstanbul Siyami Hersek Hastanesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Gazeteci Fedai Oruç ve eşi Elif Oruç, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve adeta ülkenin sağlık olanaklarını minik yavruları için seferber eden Denizlili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'ye teşekkür etti. Gazeteci Fedai Oruç bebekleri için gösterilen çabalardan dolayı duygusal anlar yaşadı. Bakan Zeybekci\'ye teşekkür eden Oruç, Bu benim için en ulvi gazeteciler günü hediyesi oldu. Tüm sağlık teşkilatı çok sağ olsun dedi.