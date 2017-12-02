(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci: Türkiye'nin karnını, başını ağrıtacak hiçbir şey yok

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli\'de AK Parti Çal ilçesi kongresine katıldı. Bakan Zeybekci, Reza Zarrab ile ilgili ABD\'de görülen davanın Türkiye\'nin karnını ağrıtmayacağını belirterek, \"Şimdi komedi sergiliyorlar. Sergiledikleri komedi Amerika\'da mahkemeye çıkarıyorsun, öyle mi? Gittiği gün Bakanlar Kurulu\'nda bunun bir oyun olduğunu söyledim. Türkiye\'nin karnını ağrıtacak, başını ağrıtacak hiçbir şey yoktur\" dedi.



Çal ilçesine gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan ve partililer tarafından karşılandı. Çal Kongre Merkezi\'nde düzenlenen kongreye Zeybekci başta olmak üzere AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Kongrede Zeybekci, Reza Zarrab\'ın ABD\'deki davası ve gündemle ilgili konuştu. Bakan Zeybekci, Zarrab davasının Türkiye\'nin karnını başını ağrıtmayacağını belirterek, şöyle dedi:



\"Şimdi komedi sergiliyorlar. Sergiledikleri komedi Amerika\'da mahkemeye çıkarıyorsun, öyle mi? Gittiği gün söyledim, gittiği gün, Bakanlar Kurulu\'nda bunun bir oyun olduğunu söyledim. Gidip oraya teslim olduğu gün söyledim. Nasıl gitti, neden gitti, oraya girmeyeceğim. Bakın Allah aşkına konu neydi ? Şöyle bir düşünün mahkemeye başlarken ne diye başlatırlar, Amerika\'nın İran\'a yaptırımlarının delinmesi. Öyle mi, konu budur. Bir taraftan Amerika\'nın koyduğu yaptırımları, öbür taraftan bunun İran\'a karşı yaptırımların uygulanmaz hale getirilmesi. Rakamlar ortaya çıkar, ne kadar geldi, şu çıktı. Soruyorum size. Sanık olarak aldıkları, sonra besleyip, büyütüp, her şeyi ile tanık olarak ortaya çıkardıkları, o safsatanın içinde, bir tek soru; İran\'a yaptırım konusu geçiyor mu? Vay, Türkiye\'de ne yaptın, kiminle görüştün, Türkiye\'de trafikte sağdan giderken sola nasıl geçtin ? Türkiye\'de kime ne verdin, kimden talimat aldın, kimlerle merhabalaştın, kimlerle selamlaştın, şimdi dolaştırıyorlar. Hani konu Amerikan yaptırımlarıydı, İran\'dı. Türkiye\'nin karnını ağrıtacak, başını ağrıtacak hiçbir şey yoktur. Ama ne yapıp, nereden bağlayıp, hangi ağacın arkasından dolaştırıp, bu işi \'Tayyip Erdoğan\'a bağlarız\' diye bunun peşindeler.\"



\"DEAŞ\'I KİMİN KURDUĞUNU İSMEN BİLİYORUZ\"



Konuşmasında terör örgütü DEAŞ\'a da değinen Zeybekci, \"Bölgedeki oyun belli oldu. PKK\'nın adını ağzıma almayacağım ama bölücü örgütün, bugüne kadar İslam\'a en büyük zararı veren DEAŞ\'ın anası da babası da bunlardır. İslam\'a tarihinde en büyük zararı veren örgüt, örgüt bile demeyeceğim buna lağım çukuru, Irak ve Suriye\'nin birçok yerini işgal etti. Bir taraftan boşaltıyor, bir taraftan bölücü örgüt ile dolduruyor. DEAŞ\'ın kurucusunu biliyoruz, kim olduğunu ismen de biliyoruz. Ama biz müttefik dediğimiz o dünyaya, müttefik dediğimiz o coğrafyaya diyoruz ki, yapmayın. Birbirimizin yüzüne bakacağız, bunlarla Türkiye\'yi sarmaya çalışmayın. Bu millet asla ve asla teslim olmadı, aman demedi\" diye konuştu.