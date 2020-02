(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci: Faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, \"Evet, faizin yüksekliğini biliyoruz. Yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajı ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz\" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, 2018\'in sanayileşme anlamında Türkiye tarihine yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçeceğini ve bunun için de hükümet olarak gereken her adımı atacaklarını söyledi. \"EVET FAİZİN YÜKSEKLİĞİNİ BİLİYORUZ...\" Zeybekci, \"Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bu dezavantajı ortadan kaldıracağız. Nasıl? Teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz desteğiyle... Evet faizin yüksekliğini biliyoruz, yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajını ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ancak bütün bunları yaparken diğer taraftan enflasyonla mücadeleden elimizi çekmeden onun üzerindeki kontrolü bırakmadan, bizden tüketim ile ilgili paranın, finansmanın maliyetini düşürmemizi de kimse beklemesin\" dedi. GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMESİ 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Bulgaristan\'da Avrupa Birliği(AB) Ticaret ve Ekonomi Bakanları Zirvesi olacağını belirten Bakan Zeybekci, zirvede Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinin görüşüleceğini açıkladı. \"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMEYECEK\' DİYORLAR. SEN KAYBEDECEKSİN\" Gümrük Birliği\'nin mutlaka güncelleneceğinin altını çizen Bakan Zeybekci, şunları söyledi: \"Şu anda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız, ihracatımızın yüzde 50\'sini yaptığımız AB ile Avrupa\'nın en büyük 5\'inci ihracatçısı; Avrupa\'nın da en büyük 4\'üncü ithalatçısı olan Türkiye olarak, AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak verecek olursak 5 değerinde AB\'nin menfaatine, 3 değerinde de Türkiye\'nin menfaatinedir. Yapılan etki etki değerlendirmesine göre Gümrük Birliği güncellenirse, ki Türkiye ve AB bu değerlendirmeyi ayrı ayrı yaptırdı. Onlardaki çıkan sonuçlara göre Türkiye tek başına Gümrük Birliği güncellendiğinde AB\'nin artı büyümesine katkı veriyor. Türkiye, AB\'nin tamamının milli gelirinin artışına katkı veriyor. Maalesef Avrupa\'daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı dostlarımız Gümrük Birliği\'nin güncellenmesini sanki Türkiye\'ye verilen bir imtiyazmış gibi... Onun içinde bazı yerlerde \'Gümrük Birliği güncellenmeyecek\' diyorlar. Sen kaybedeceksin.\"