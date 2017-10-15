(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci: Dünyada 1 numara olacağız

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, \"Şu anda dünyanın G- 20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3\'üncü ülkeyiz. Sizlerin huzurunda bir müjde vermek istiyorum. O, G 20 var ya; dünyanın en büyük 20 ülkesi onların içinde Türkiye 1 numara olacak. Çin\'i de Hindistan\'ı da geçeceğiz. Yılsonu itibariyle de hedeflerimize ulaşacağız yüzde 6 birazcık daha üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağız\" dedi.



Bakan Nihat Zeybetçi, Kütahya\'da Hazar Dinari Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Ak Parti İl Kongresine katıldı. Zeybekci burada yaptığı konuşmada, 2017 yılının Türk ekonomisi için destanlar yılı olacağını söyledi. Bu yıl yüzde 6\'nın biraz üzerinde büyüme beklediklerini ifade eden Zeybekci şöyle konuştu:



\"Biz zamanlar Başbakan el salladığı zaman borsa toparlanır, döviz iyileşirdi. \'Başbakan görünmediği zaman Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ayakta mı?\' denirdi. 17- 25 Aralıktaki o süreçte biraz tereddüt ettiğimiz zaman oldu. Ama geçen sene 15 Temmuz ihanet girişimine rağmen dünyadaki en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ama bu sene 2017 Türkiye ve Türk ekonomisinin destanlar yılı olacaktır, bundan haberiniz olsun. Ak Partililer olarak da ne kadar grur duyarsanız azdır. Dünyanın G 20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3\'üncü ülkesiyiz şuanda. Sizlerin huzurunda bir müjde vermek istiyorum. Dünyada bir numara olacağız. Yani o G 20 var ya dünyanın en büyük 20 ülkesi onların içinde Türkiye bir numara olacak. Çin\'i de geçeceğiz, Hindistan\'ı da geçeceğiz. Yılsonu itibariyle de hedeflerimize ulaşacağız yüzde 6 birazcık daha üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağız.\"



\'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL\'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ihracatta bu yıl tarihi zirveyi aşacaklarını söyledi. Türkiye\'nin eski Türkiye olmadığını belirten bakan Zeybekci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



\"Bakın Türkiye ihracatta destanlar yazıyor. İhracatta yazılan destanların temelini geçen sene orada işkal girişimi sırasında attık. İhracaat destekleri, yatırım destekleri, teşvik destekleriyle beraber. 2017\'nin sonunda Türkiye olarak ihracatta tarihi zirveyi aşacağız. Geçen sene 142. 3 milyar bu sene 157. 6 milyar doları aşacağız. Biz bunu söylediğimiz zaman geçen sene birileri dudak kıvırmıştı. Biz bu büyüme rakamlarını açıkladığımızda ihracat rakamlarını açıkladığımızda IMF\'si dünya bankası hepsi 7 tane bunlar. 7\'si birden Türkiye\'nin büyüme rakamları ile ilgili yüzde 2\'ler yüzde 2.3\'ler hele IMF 1.5 dedi. İMF Türkiye\'nin 2017 yılındaki büyüme rakamını yüzde 1.5 dedi. Sonra bir artırdı yüzde 2.5 yaptı. Geçenlerde bir daha artırdı yüzde 5 yaptı. Yüzde 5 büyüyecek bir ülkenin büyümesini ilk başta yüzde 1.5 olarak gören bir IMF\'nin ben nesine güveneyim. Hangi rakamı doğru bunun? Hiç birisi. 7 tane kuruluş söyledim. 7\'si birden Türkiye\'nin büyümesini artırdı. İkinci kez artırdılar söylüyorum şimdiden yine yetmeyecek. Türkiye\'yi yakalayamayacaklar çünkü Türkiye artık öyle bir ekonomi haline geldi ki. 1989 yılında toplam dış ticaret hacmi Türkiye\'nin 4.5 milyar dolar. Bu sene yılsonu itibariyle 450 milyar doları geçecek, 100 kat. Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye eskiden olduğu gibi yan gözle baktığın zaman zarara giren bir Türkiye değil, bir zamanlar kural koyanların baktığı Türkiye değil, birilerinin çizdiği çizgilerin ötesine geçmeyen Türkiye değil.\"