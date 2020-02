(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Her işin başı eğitim

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, her işin başının eğitim olduğunu belirterek, \"Eğitim iyi olursa, her alanda hizmet iyi olur. Eğer ki eğitim aksarsa, her alanda verilen hizmet aksar. Dolayısıyla her işin başı eğitimdir\" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere dün geldiği memleketi Sivas\'ta bugün Ak Parti İl Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongreye Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Ak Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun, Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'nin umudunun gençlikte olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, \"Gençler, 21\'inci yüzyılın daha güçlü Türkiyesinin mimarlarıdır. Milletinin değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, yılmadan yorulmadan çalışan gençler, ülkemizin mazisinden daha parlak günlere Türkiye\'yi ulaştıracaktır. Bu gençlik Asım\'ın neslidir. Dün olduğu gibi, bugün de milletimizin geleceğinin teminatıdır. Bu teminatın yerli yerinde olduğu ve geçerli olduğu 15 Temmuz\'da açıkça gösterildi. Bu gençlik, hayatının hiçbir döneminde ona sahip çıkanların başını öne eğdirmedi. Bundan sonra da eğdirmeyecektir. Bu gençliğin söz ve özü doğrudur. Ne büyük söyler, ne çok söyler. Bu gençlik gerçekçidir. Bu gençlik zifiri karanlıkta, kara taşın üzerindeki kara karıncayı, ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençliktir\" dedi. \'HER İŞİN BAŞI EĞİTİM\' Hangi alanda olursa olsun yapılan hizmetlerin amacının gelecek nesillere refah içinde güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz şöyle dedi: \"Bu amaçla her alanda çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en büyüğü muhakkak ki eğitimde verilen hizmetlerdir. Eğitim iyi olursa, her alanda hizmet iyi olur. Eğer ki eğitim aksarsa, her alanda verilen hizmet aksar. Dolayısıyla diyoruz ki; her işin başı eğitimdir. Eğitimi iyi yaparsanız, diğer alanlarda da başarıyı yakalarsınız. Geçmiş dönemlerde verilmediği kadar eğitime önem verdik. Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak Ak Parti döneminde eğitime en fazla payı ayırdık. Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Eğer eğitimli nüfus varsa, nüfusunuz sizin için güçtür. Beşeri sermayeyi nitelikli yapan eğitimdir. Bu milletin her bir ferdine verilmiş olan hizmeti yeterli görmüyoruz. Yeniden büyük Türkiye\'yi kurmak istiyoruz. Mazisinden daha şanlı bir Türkiye\'yi evlatlarımıza, gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Şu anda Zeytin Dalı Operasyonu\'nda bütün mühimmatların yüzde 99\'una yakınını Türkiye\'deki savunma sanayisinde, kendi bilgimizle, kendi teknolojimizle, kendi mühendisimizle, kendi işçimizle üretebileceğimizi gösterdik. Bundan dolayıda başımız dik, alnımız ak ve yarına da umutla bakıyoruz.\" Konuşmanın ardından tek listeyle yapılan seçimde Ak Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Duman seçildi.