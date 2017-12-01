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(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Hakkari'ye 422 milyon liralık eğitim yatırım yapıldı (3)

BAKAN YILMAZ: İLKOKULU 72 KİŞİLİK SINIFTA OKUDUM Hakkari’deki temaslarının ardından Yüksekova ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilçedeki bir liseyi ziyaret etti

01 Aralık 2017 00:07

BAKAN YILMAZ: İLKOKULU 72 KİŞİLİK SINIFTA OKUDUM

Hakkari’deki temaslarının ardından Yüksekova ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilçedeki bir liseyi ziyaret etti. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi 9/A sınıfında öğrencilerle birlikte sırada oturarak ders dinleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi\'nde okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, ülke olarak eğitimde büyük mesafe kattetiklerini belirterek, \"Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu ise ancak eğitimle yapabiliriz.Türkiye’nin bir hedefi vardır, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak. Bunun için mutlaka ekonominin çok iyi bir yere gelmesi lazım. Bu da eğitimle mümkün\" dedi.

İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ

Bakan Yılmaz, ilkokulu 72 kişilik bir sınıfta okuduğunu belirterek, \"Belki benden daha da kabalık sınıfta okuyanlar vardır. Liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. Burada 11 tane okulu yıkmak zorunda kaldık, yeni yapılanlar var. 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Niçin kaldıracağız, kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. İkili eğitimi kaldıracağız. Eğitimin bir başka temel unsuru da öğretmendir. Bizim dönemimizde 580 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atanmıştır\" diye konuştu. Yılmaz, Yüksekova’daki temaslarının ardından helikohterle Van’a geçti.

 

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