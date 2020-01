(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Eğitimde Türkiye'ye çağ atlattık

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, her 3 öğretmenden birinin AK Parti hükümetleri döneminde atandığını söyleyerek, \"Eğitimde Türkiye\'ye çağ atlattık\" dedi.



AK Parti Eskişehir Tepebaşı merkez İlçe 4\'üncü Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu\'nda yapıldı. Kongreye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada eğitimde değişimin her dönemde olduğunu söyledi. Bunun da ihtiyaçtan kaynaklandığını ifade eden Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Eğitimin amacı toplumun refah süresine katkıda bulunmaktır. Türkiye milli geliriyle dünyada 16. Sırada. Bizim doğalgazımız, petrolümüz, elmas madenimiz yok. Ama elmastan değerli eğitimimiz var. Biz Nabi beye çok şey borçluyuz. Milli geliri arttırdık. Bunu eğitime borçluyuz. Kaliteli eğitimin birçok unsuru var. Bu kardeşiniz ilkokulda 70 kişilik sınıflarda okudu.\"



\'3 ÖĞRETMENDEN 2\'Sİ BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANDI\'



Hükümetleri döneminde 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini, şu anki her 3 öğretmenden 2\'sinin kendi dönemlerinde atandığını söyleyen bakan Yılmaz şöyle konuştu:



\"Her şeyi yaptık demiyoruz ama inanın çok şey yaptık. Yaptığımız o şeylerden birisi de eğitimde Türkiye\'ye çağ atlattık. Bütçemizin yüzde 20\'sini eğitime ayırıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye\'nin önceliği eğitimdir desek doğru söylemiş olur muyuz? oluruz. Biz geldik, kaliteli eğitimi sağlamak için derslik başına düşen öğrenci sayısını 36\'dan 24\'e düşürdük. 645 binin üzerinde derslik var ve 270 bin derslik yaptık bizim dönemimizde. Bir başka konu ise, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olması lazım. Bizim geldiğimizde 28\'di, şimdi ise 17\'ye düştü. En fazla yatırımı öğretmene yaptık. 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik ve Cumhuriyet tarihinde en çok atamayı yapan bakan da Nabi Avcıdır. Allah razı olsun. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atandı. İnşallah Türkiye büyüdükçe, milli geliri artınca, öğretmenlerimize milli gelirden verdiğimiz payı da arttıracağız. Çünkü biz biliyoruz ki, eğitimin kilit taşı öğretmendir. Her şeyiniz olsun, öğretmen olmazsa ders yapılmaz. Hiçbir şeyiniz yok, öğretmeniniz varsa ders yapılır. \"



Bakan İsmet Yılmaz, okul öncesi eğitime önem verdiklerini, pilot bölge seçilen okullarda İngilizce eğitim verileceğini, başarı olunması halinde bunu tüm okullara yayacaklarını söyledi. Yılmaz, ikili eğiti sisteminin de 2019\'a kadar son erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Hazırladıkları eğitim müfredatının çağdaş olduğunu ifade eden Yılmaz, \"Noksanlığımız varsa düzeltmeye hazırız. Ancak bazen haksız yere eleştiriyorlar. Bizime ilgisi olmayan, müfredatta bulunmayanları bizimmiş gibi sosyal medyada paylaşıyorlar\" dedi.