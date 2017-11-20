(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz : Ders saatlerini 40 dakikadan aza düşürmeliyiz

\'DERS SAATLERİNİ 40 DAKİKADAN AZA DÜŞÜRMELİYİZ\' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliği\'nin öğrencileri kitap okumaya özendirmek amacıyla başlattığı \'Annem varsa, bende varım\' projesinin Düzce Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada ders saatlerinin kısaltılması gerektiğini belirterek, \"Beni 40 dakik dinler misiniz? O zaman ben de diyorum ki; 40 dakika bir ders süresiydi, ama şimdi bilim çağında, teknoloji çağında artık öğrenme süreleri kısaldı. 40 dakikada öğrenciler dikkatlerini bir noktaya odaklayamıyor. Bu ders süresini biraz kısaltmak lazım. Daha etkin öğretim için ders sürelerini kısaltmalıyız\" dedi. BAKAN ÖZLÜ: TEKNOLOJİYİ KULLANACAĞIZ, AMA BAĞIMLISI OLMAYACAĞIZ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, teknolojinin, kitap okumanın önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Bilim ve teknolojide ilerlemek için okumak zorunda olduklarını ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu: \"Teknolojiyi kullanacağız, ama teknoloji bağımlısı olmayacağız. Eğer biz bilimde ve teknolojide ilerleyeceksek, okumak zorundayız. Bilmeliyiz ki teknolojik aletler, kitapların alternatifi değildir. Unutmamalıyız ki kitaplar olmasa, okuyan beyinler olmasa, ne bilimde ilerleyebiliriz, ne teknolojinin gerçek anlamını yakalayabiliriz. O yüzden telefona, tablete ya da bilgisayara ayırdığımız zamandan çok daha fazlasını kitaplara ayırmalıyız. Burada pırıl pırıl çocuklar görüyorum. İnanıyorum ki, bu salondan birçok mucit, birçok bilim insanı çıkacak. Çünkü icatlara giden yol meraktan, hayal dünyasından geçer. O hayal dünyasının kapılarını ise ancak kitaplar açabilir.\"