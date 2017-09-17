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(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız

Mehmet Ali DİNLER- Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaklarını belirtirek, "Bu da istediğiniz ilave derslikleri yapacağımız anlamına geliyor" dedi

17 Eylül 2017 22:03

Mehmet Ali DİNLER- Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaklarını belirtirek, \"Bu da istediğiniz ilave derslikleri yapacağımız anlamına geliyor\" dedi.

Mardin\'in Kızıltepe İlçesi\'nde AK Parti kongresinde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, görevine başlarken Başbakan\'ın kendisine 3 talimat verdiğini belirtirek, \"Başbakanımız önce ikili eğitimi kaldırmamı istedi. İkili eğitimi kaldırmak, yeni yeni derslik yapmaktır. Biz gerçekten 270 bin yeni derslik yaptık, 600 binin üzerinde yeni derslik sahibi olduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 36 iken, 24\'e düşürüdük. Bunu yeni derslikler yaparak düşürdük\" dedi. Kendisinin Haydarpaşa Lisesi\'nde 70 kişilik sınıflarda okuduğunu, 70 kişilik sınıfa bir öğretmen gelse bir öğrenciye bir dakika ayırmasının zor olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim zamanımızda ders 50 dakikaydı, sonradan 45 dakika yaptılar, şimdi 40\'a indirdiler. İster 50 dakika olsun ister 40 dakika olsun 70 kişilik sınıfta öğretmen bir dakika ayıramaz. Kaliteli bir eğitim için öğrenci sayısını derslik başına mutlaka 30\'un altına düşürmek lazım. Daha aşağı düşerse isabet olur. Biz 36\'dan 24\'e düşürdük. Ancak, daha yapmamız gerekenler var. Genelde büyükşehirlerde 70 bin derslik yapacağız. Allah nasip ederse 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Bu da istediğiniz ilave derslikleri yapacağımız anlamına geliyor. 4 kişilik bir köy varsa bundan sonra taşımalı eğitimi mümkün olduğu kadar en aza indirmek istiyoruz. Şanlıurfa\'da hergün 100 bin kişi taşınıyor. Yazık değil mi? Bu kadar öğrencimizin ömrü yollarda geçiyor. Dolayısıyla büyük köylere okulu ile birlikte öğretmen lojmanı da yapacağız ve öğretmen sayısınıda artıracaz.\"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Nusaybin İlçesi\'ne geçerek partisinin buradaki kongresine de katıldı.

 

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