(Görüntülü Haber) Bakan Yardımcısı Tüfekçi, Adıyaman'da bisiklet kullandı

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Adıyaman\'da çeşitli temaslarda bulunup fidan dikti. Tüfekçi, valilikten Ak Parti İl Başkanlığı\'na bisiklet kullanarak geçti. Ankara’dan uçakla Adıyaman’a gelen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Valiliği ziyaret etti. Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Tüfekçi, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Vali Kalkancı ile bir süre makamda görüşen Tüfekçi, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte bindikleri bisikletlerle Ak Parti İl Başkanlığı\'na geçti. Bakan Yardımcısı Tüfekçi\'yi burada Ak Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve partililer karşıladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Adıyaman\'ın devamlı hizmetkarı olacaklarını söyleyen Tüfekçi, Memlekete hizmet için el birliği ettik, gönül verdik, omuz verdik. Allah bu güzelliği 15-16 yıldır bu ülkeye yaşatıyor. Şuan itibariyle Allah\'a şükürler olsun burada göletler, barajlar yapıyoruz. Şuanda devam eden göletlerimiz, barajlarımız, sulama projelerimiz var. Tabi ki burada Atatürk Barajı dururken, su akarken, bu suyun sadece başka istikamette kullanılıyor olması bizi de üzer. Böyle bir şeyi asla arzu etmeyiz. Sayın bakanım bütün illere çalışma yapıyor, bizler de kendisine o konuda yardımcı oluyoruz dedi. Bademin bölgede tercih edildiğini ifade eden Tüfekçi, Sayın bakanımız gelir getirici fidanlara çok büyük önem veriyor. Tescillenmesi anlamında elinizi çabuk tutun. Çünkü hemen hemen en iyi badem üretilen alanlardan biri olarak Adıyaman\'ı görüyoruz. Ankara\'dan da böyle görüyoruz. O zaman bunun teşviki gerekiyor. Biz de bunu zaten teşvik ediyoruz. Fidan konusunda gereken desteği vereceğiz. Tabi Antepfıstığının da burada tercih edildiğini, dikildiğini biliyoruz. Özellikle Atatürk Barajı havzasında vatandaşlarımızın bilinçlendirilip burada fidan dikmesi konusunda da gerekli adımları atacağız. Uçakla gereken yerleri gördük. Bazı yerler ihmal edilmiş. Vatandaşlarımızın son dönemde ormana karşı ilgisinin arttığını biliyoruz. Daha önce ormanı kesen, yakmak için odun temini için kullananlar şimdi kendi gözü gibi koruyor ve bizleri de devamlı uyarıyor diye konuştu. Bakan Yardımcısı Tüfekçi, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü\'nün desteğiyle 3 yıldır yapılmakta olan \'Kırsalda kadına kazanç kapısı\', projesi kapsamında fidan dikimine katıldı. Bakan Yardımcısı Tüfekçi ve Vali Kalkancı, burada fidan dikti.